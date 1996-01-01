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Рынок нового жилья пытается расти
По результатам этого года администрация Владивостока собирается, так сказать, отрапортовать о том, что в городе сдано 400 тыс. кв. м жилья. То есть больше, чем это удалось всему Приморью в прошлом году.
Конечно, можно спорить, будет или нет выполнен и перевыполнен план. Но, судя по росту количества строительных площадок, тенденция наращивания объемов строительства жилья и его ввода есть.
Рост новых стройплощадок был бы более внушительным, если бы для инвесторов и строителей создавались более благоприятные условия. Те же, в которых сегодня ведется строительство нового жилья во Владивостоке, для многих из них оказываются непреодолимым барьером.
Вероятно, это ограничение имеет и положительную роль - с рынка уходят слабые компании и остаются более жизнеспособные. С другой стороны, пока что нет ярких побед в строительстве инженерной инфраструктуры города и развитии социалки, и они катастрофически отстают от потребностей районов, где идет активное строительство жилья. Попытки решения этих вопросов на городском уровне пробуксовывают.
Госкомиссии, пожалуй, с чистой совестью могут сколько угодно не подписывать документы на ввод домов в эксплуатацию, потому что сетедержатели считают, что в условиях ветхости систем и несоответствия заявленных застройщиками нагрузок к проектным, никакой нормальной эксплуатации сдаваемых ими объектов быть не может.
Кстати, один руководитель строительной компании явно недооценил мои возможности, сказав, что я не имею в наличии столько пальцев, чтобы сосчитать те дома, которые сегодня формально по городу остаются "неподписными". А ведь, если он прав, может быть, это и есть та "страшная тайна", которая обеспечит ввод заветных 400 тыс. "квадратов"?!
Особенно впечатляют перспективы ввода, который намечается через несколько лет. Судя по планам и начинаниям, на лидирующие позиции может выйти "московское" жилье компаний, которые стоят за АН "Квартира.Ру". Что касается вторых и третьих позиций, то сегодня трудно загадывать, кто сможет выйти на них.
Другой важный аспект - цена "квадрата". В самых престижных домах она подбирается к московской планке. Наиболее дорогой, до 99 тыс., сегодня предлагается в недавно сданном компанией "Динас" "Атлантисе". Немного отстал от него дом "Рес Омниума" "Орлиное гнездо".
Однако с конца прошлого года резкого роста цен на новое жилье во Владивостоке не произошло. Во многих строящихся жилых домах цена осталась практически на "прошлогоднем уровне", что повысило их привлекательность по сравнению с необоснованно быстро дорожавшим рынком вторичного жилья.
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