"Славда" преобразилась

Группа компаний "Славда" - лидер рынка минеральных вод на Дальнем Востоке - провела рестайлинг продукции, выпускаемой под одноименной маркой. По словам генерального директора ГК "Славда" Павла СЕРЕБРЯКОВА, это позволило привлечь внимание к продукту молодых и активных потребителей.

"В теории маркетинга одним из основных правил привлечения внимания потребителей является постоянная работа с продуктом. Мы постоянно следим за тенденциями рынка, а они сегодня таковы: молодежь все больше стремится к активному и здоровому образу жизни и выбирает именно те продукты, которые соответствуют этому стремлению, - говорит Павел Серебряков. - Поэтому мы провели рестайлинг продукции, выпускаемой под торговой маркой "Славда", переместив ее тем самым в более активный потребительский сегмент. Для более спокойного сегмента у нас есть вода "Монастырская", оформление которой более спокойное и традиционное".

В новой упаковке на сегодняшний день выпускается три вида воды. "Славда" негазированная, емкостью 0,5, 1,5 и 5 л, "Славда" газированная (0,5 и 1,5 л), "Славда" детская (0,5, 1,5 и 5 л) и "Славда" спорт (0,5 л).