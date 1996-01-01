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"Славда" преобразилась

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Группа компаний "Славда" - лидер рынка минеральных вод на Дальнем Востоке - провела рестайлинг продукции, выпускаемой под одноименной маркой. По словам генерального директора ГК "Славда" Павла СЕРЕБРЯКОВА, это позволило привлечь внимание к продукту молодых и активных потребителей.

"В теории маркетинга одним из основных правил привлечения внимания потребителей является постоянная работа с продуктом. Мы постоянно следим за тенденциями рынка, а они сегодня таковы: молодежь все больше стремится к активному и здоровому образу жизни и выбирает именно те продукты, которые соответствуют этому стремлению, - говорит Павел Серебряков. - Поэтому мы провели рестайлинг продукции, выпускаемой под торговой маркой "Славда", переместив ее тем самым в более активный потребительский сегмент. Для более спокойного сегмента у нас есть вода "Монастырская", оформление которой более спокойное и традиционное".

В новой упаковке на сегодняшний день выпускается три вида воды. "Славда" негазированная, емкостью 0,5, 1,5 и 5 л, "Славда" газированная (0,5 и 1,5 л), "Славда" детская (0,5, 1,5 и 5 л) и "Славда" спорт (0,5 л).

Досье

В Группу компаний "Славда" входят два завода по производству воды. Один из них, выпускающий воду под маркой "Славда", располагается во Владивостоке. Второй завод, "Скит", располагается в Лесозаводском районе Приморского края, вблизи Шмаковских курортов. Группа компаний "Славда" предлагает потребителям весь возможный спектр минеральной воды и напитков на ее основе: газированная, негазированная, питьевая, лечебно- столовая, безалкогольные газированные напитки.
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