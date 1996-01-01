Во Владивостоке отвели для купания три зоны

В местах отдыха Владивостока взяты пробы воды, по которым определили возможные зоны купания. Приморский Роспотребнадзор совместно с администрацией Владивостока и МЧС провели плановые мероприятия перед началом купального сезона.

К сожалению, по данным Роспотребнадзора, на 100% готовы лишь несколько зон отдыха, в частности в б. Лазурная, на ст. Чайка, ст. Санаторная. В остальных случаях есть над чем поработать, особенно над санитарным состоянием пляжей, чистотой воды, заменой песка, не говоря уже об отсутствии санузлов и мусорных баков. Однако, по словам помощника заместителя главы администрации Владивостока Ирины ШЕМЯКИНОЙ, "с каждым годом нарушений у арендаторов пляжных зон становится все меньше, что уже радует".