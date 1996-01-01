Есть ли жизнь после Windows?

Все лицензионные программные продукты компании Microsoft, кстати, и без того не дешевые, по России выросли в цене от 18% до 20%. Как туманно разъяснили в российском представительстве корпорации ООО "Майкрософт Рус", причина повышения цен заключается в изменении логистической схемы. После этого пользователи, особенно руководители предприятий, задумались о приобретении альтернативных программ, в том числе операционных систем.

Насколько это оправдано в России, и в частности в Приморье, пытался выяснить ДДГ "ЗР".

После того как руководители многих предприятий начали сдаваться под натиском дилеров Microsoft, соглашаясь на приобретение ее лицензионных продуктов, аналитики "Майкрософт Рус" тут же подсчитали, что такими темпами все юридические лица будут охвачены их лицензией на 100% уже через 2 года. Полагая, что старт был задан хороший и вряд ли что-то сможет этому помешать, Microsoft повысила отпускные цены до 20%. Монополист теперь диктует цены на рынке, фактически не оставляя выбора потребителю. А есть ли альтернатива?

Исторически так сложилось, что в России практически 100% пользователей используют операционную систему (ОС) Windows. При этом она не единственная на мировом рынке, как, впрочем, и на российском, и на приморском. Во Франции и в Германии органы власти и управления давно начали отказываться от продуктов Microsoft и переходить на Linux.

Windows-заменители

Почему бы не сделать это и нам, тем более что дистрибьютив этой ОС доступен в Интернете, причем совершенно бесплатно. Однако, как выяснилось, не все так просто. Как разъяснил продукт-менеджер по программному обеспечению ЗАО "Ланит ДВ" Вадим КОГАЙ, во-первых, бесплатный исходный код нужно будет еще адаптировать под конкретные задачи и облечь в графическую оболочку, которая внешне, к слову, напоминает Windows. Если ОС компании Microsoft сможет установить практически любой пользователь, то Linux требует настройки специалистом. Вместе с тем существуют коммерческие версии Linux - это уже готовый к употреблению, не требующий доработки продукт, над которым потрудились разработчики. Однако в таком виде, по словам Вадима, Linux может стоить даже дороже привычной Windows.

Во-вторых, даже если руководитель предприятия примет решение перейти на альтернативную ОС и для "обкатки" установит её на несколько рабочих компьютеров, необходимо будет переучить весь персонал. А это, понятно, время, деньги, а главное, внутреннее сопротивление сотрудников.

И, наконец, в-третьих, далеко не весь софт будет работать под Linux. Как известно, подавляющее большинство программ, используемых в России, разработаны под ту же Windows.

Такая ситуация, в том числе в нашей стране, сложилась только потому, что разработчики прикладных приложений всерьез не задумывались о написании программ под Linux. Таким образом, как ни крути, но пока от Windows нам никуда не деться. Поэтому стоит прикинуть, как сэкономить при переходе на легальные продукты Microsoft.

На тонущем корабле

Некоторое время назад корпорация объявила о том, что если пользователь приобретет последнюю лицензионную версию Windows, то автоматически получит индульгенцию на все предыдущие пиратские копии. Однако, как отметил Сергей НЕМ специалист компании "Проф-ИТ", занимающейся технической поддержкой информационных систем, это не совсем так. Чтобы получить право использовать предыдущие версии программ, а именно Windows XP Professional, 2000 Pro и 98, необходимо купить комплект Get Genuine Kit WinXP, а также дополнительно Windows Vista Business SA для перехода на корпоративную версию Vista - либо модернизация коробочной или OEM-Windows XP Professional лицензии в течение 90 дней с момента приобретения. По подсчетам Сергея, весь этот набор обойдется дороже, чем OEM-поставка лицензий (OEM-Windows не подлежит розничной продаже, только разовой установке на 1 компьютер при его покупке).

Таким образом, выгоднее всего приобретать корпоративные лицензии Open License, которые позволяют сэкономить на покупке ПО Microsoft при заказе от 5 лицензий, либо при покупке новых компьютеров устанавливать OEM-версии Windows. Можно воспользоваться предложением Microsoft Open Value - рассрочкой платежа за покупку лицензии на 3 года.

Комплексный переход на легальное ПО обойдется пользователю недешево. Установка самой распространенной сегодня на предприятиях версии операционной системы Windows XP Professional с минимальным набором программ для работы с текстом, таблицами, почтой, антивирусом и т.д. на 10 компьютеров обойдется фирме в сумму около 205 тыс. руб.

Кстати, пока дилеры еще несколько месяцев назад активно реализовывали операционную систему Windows XP Professional, Microsoft прекратил ее поставки. Теперь не менее активно внедряется Windows Vista. Правда, как успокоили пользователей представители Microsoft, беспокоиться не стоит: Windows XP Professional будут поддерживать до 2009 г.

Между тем о легализации софта задумались не только российские юрлица под нажимом представителей монополиста. Условие вступления России в ВТО в виде минимизации в стране контрафакта обязывает переходить на лицензию весь госаппарат. Так, в конце июля Мининформсвязи и Минобрнауки РФ решили обеспечить легальным софтом образовательные учреждения и выделить на эти цели 3 млрд руб.

До того как наши органы власти легализовались, отечественные пираты могли со спокойной душой указывать на бревно в государственном глазу: и налоговая, и администрации, и милиция, и др. сплошь работали на пиратском ПО. Надо думать, после приобретения легального софта, российским пользователям не поздоровится.