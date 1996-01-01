Между Хабаровском и Владивостоком дополнительный поезд

С 6 августа между Владивостоком и Хабаровском будет курсировать дополнительный пассажирский поезд, сообщил пресс-секретарь Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги Александр АРТАМОНОВ.

По его словам, для удовлетворения пассажирского спроса в период пика сезона отпусков на Дальневосточной железной дороге назначается дополнительный пассажирский поезд сообщением Владивосток - Хабаровск - Владивосток. Отправление из Хабаровска в 21.05 по четным дням №404, из Владивостока №507 - по нечетным в 22.31.

Поезд будет курсировать до 31 августа 2007 года. Более подробную информацию пассажиры могут узнать в справочных бюро железнодорожных вокзалов дальневосточной магистрали.