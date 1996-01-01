Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Между Хабаровском и Владивостоком дополнительный поезд
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
С 6 августа между Владивостоком и Хабаровском будет курсировать дополнительный пассажирский поезд, сообщил пресс-секретарь Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги Александр АРТАМОНОВ.
По его словам, для удовлетворения пассажирского спроса в период пика сезона отпусков на Дальневосточной железной дороге назначается дополнительный пассажирский поезд сообщением Владивосток - Хабаровск - Владивосток. Отправление из Хабаровска в 21.05 по четным дням №404, из Владивостока №507 - по нечетным в 22.31.
Поезд будет курсировать до 31 августа 2007 года. Более подробную информацию пассажиры могут узнать в справочных бюро железнодорожных вокзалов дальневосточной магистрали.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Владельцам дальневосточных гектаров напомнили об отчетности
- Независимые АЗС толкают вверх цену на топливо
- "Топливные короли" на местах плевать хотели на просьбы правительства
- Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
- Стали известны модели ноутбуков-лидеров продаж на Дальнем Востоке
- Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
Loading...