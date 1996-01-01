Хабаровчане любят посидеть в кафе и барах

С большим энтузиазмом откликаются на желание хабаровчан в комфортной обстановке провести свободное время "за рюмкой чая" местные предприниматели.

Только с января по июнь нынешнего года в городе открылись 16 новых предприятий "общепита" - 6 кафе, бар и 9 закусочных. Всего же в краевом центре радушно принимают посетителей 300 ресторанов и других увеселительных заведений, сообщает РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на мэрию города.

Новые предприятия появились во всех районах города, и в большинстве своем они предлагают блюда европейской кухни.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, общий оборот предприятий общественного питания города в первом полугодии достиг полутора миллиардов рублей. То есть, по приблизительным подсчетам, среднестатистический хабаровчанин, включая младенцев, истратил за полгода на обеды и ужины в столовых, кафе и ресторанах около 2500 руб.