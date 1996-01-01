Задание на дом

Сразу два противоречивых импульса получили руководители региона на поистине судьбоносном заседании координационного совета дальневосточных губернаторов, посвященном жилищному строительству, капремонту, переселению граждан из ветхого жилья и реформе ЖКХ. С одной стороны, в дальневосточном полпредстве губернаторам напомнили, что спрос за подготовку к нынешней зиме (в свете выборов в Госдуму и Президента РФ) будет особым. С другой стороны, помимо важной промежуточной задачи их вновь призвали к стратегическим переменам в сфере ЖКХ. В качестве манящего пряника были подвешены 250 млрд рублей, которые регионы России получат до 2011 года из федерального бюджета на снос аварийного и ветхого жилья.

Досье Доля ветхого жилья в объеме жилплощади ДВФО составляет 7% и равна 9 млн кв.м. В таком жилье проживают 501,2 тыс. чел. (8% жителей региона). Для их расселения нужно построить минимум 9 млн кв.м жилья, а это в текущих ценах не менее 234 млрд руб. С 2002 года из ветхого жилья расселено лишь 13,5 тыс. человек. Удельный вес ветхого и аварийного жилья по округу в два раза выше общероссийских показателей (всего 3,2%). Наивысшая доля такого жилья в Корякском автономном округе - 24,6%, меньше всего в Хабаровском крае - 2,2%. В целом по субъектам округа капремонту подлежит 40 млн кв.м жилья (30% общей площади жилфонда). В целом ежегодно ремонтируется не более 1,3% жилья. В субъектах ДВФО в 2006 году введен в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья - всего 2% от общероссийского показателя. По объемам ввода жилплощади на душу населения (0,16 кв. м на чел.) показатели округа в 2,2 раза ниже среднероссийских (0,35 кв. м). План на 2007 год - 1,1 млн кв. м по округу. Задача к 2010 году - ежегодно вводить в строй 7 млн кв. м (не менее 1 кв. м жилья в год на каждого дальневосточника).

Так жить нельзя

Зима в России - не только климатический, но и важный политический фактор. Об этом на заседании в Хабаровске было сразу заявлено без обиняков и повторялось в ходе координационного совета не раз. Губернаторы и мэры в ответ демонстрировали, что серьезность задачи понимают, а заодно всячески лоббировали собственную территорию. Благо, помимо полпреда Камиля ИСХАКОВА, в работе совета участвовал солидный федеральный десант - вице-спикер Совета Федерации Светлана ОРЛОВА, руководитель Росстроя Сергей КРУГЛИК и помощник российского президента Игорь ШУВАЛОВ. Побывавшие на Чукотке и на Сахалине столичные гости от вступительного слова отказались, поэтому тон заседанию задал Камиль Исхаков.

- Если вести строительство такими темпами, какими оно ведется в последние пять лет, то для переселения всех нуждающихся понадобится около 200 лет, - сразу показал масштаб бедствия полпред, пояснив, что для решения проблемы переселения жителей округа из ветхого жилья потребуется около 300 млрд рублей.

- В течение многих лет ремонт выполнялся в неполном объеме, и эти проблемы накапливались. Сейчас ремонтируется только 3,5% жилья, требующего капитального ремонта. Для того чтобы такими темпами отремонтировать все нуждающееся на сегодняшний день в капремонте жилье, понадобится около 30 лет, - сказал Исхаков. И сделал главный вывод: "Жить и дальше надеяться на государство неправильно, необходимо реформировать ЖКХ".

Однако дальнейшая череда выступлений губернаторов ясно показала, что этот призыв они восприняли не более как красивые слова. И то сказать - перевод отрасли на самоокупаемость длится уже более 10 лет, однако до сих пор большинство регионов продолжают немалые бюджетные вливания в коммуналку и тарифную политику, основанную на перекрестном субсидировании. Особенно это касается Дальнего Востока - где, как сформулировал хабаровский губернатор Виктор ИШАЕВ, "необходимо подходить дифференцированно - учитывать уровень жизни и возможностей, что у нас не просто тарифы выше, но и зима в два раза длиннее и более суровая, у нас затраты колоссальные на все эти вещи. Поэтому к Дальнему Востоку надо подходить как-то особо".

Как известно, нынешнюю ситуацию в ЖКХ по инициативе президента Владимира ПУТИНА (высказанной им в ежегодном послании) призван исправить законопроект о "Фонде содействия реформе ЖКХ". Функционировать сей Фонд будет как госкорпорация со статусом некоммерческой организации. Управлять средствами фонда станет наблюдательный совет, в который должны войти представители всех федеральных округов, а председателя будет назначать сам президент.

Однако главы регионов, как люди практичные, в первую очередь обратили внимание на ключевой - то бишь денежный - вопрос: ведь именно этот фонд будет распределять заветные дополнительные 250 миллиардов на 5 лет (10 млрд руб. в этом году и еще 240 млрд руб.- в 2008-2011 годах). При этом 100 миллиардов предназначены на переселение жильцов аварийных домов и еще 150 миллиардов - на помощь собственникам в проведении капремонта.

Дальневосточная специфика

Условия по выделению этих денег регионам дальневосточные губернаторы почти единогласно назвали трудновыполнимыми. В качестве причин, помимо высоких тарифов, назывались пробелы в земельных и межбюджетных отношениях, нехватка кадров, стройматериалов, проблемы с инженерными сетями (до 30% стоимости строящегося жилья) и низкая платежеспособность населения.

Так, губернатор Амурской области Николай КОЛЕСОВ в качестве специфики региона как раз называл проблемы строителей БАМа, до сих пор живущих в сборно-щитовых домах и жилых вагончиках.

- 67 тысяч семей живут в 1186 таких строениях, это 3709 так называемых квартир в городе Тында, Тындинском, Селимджанском, Зейском районах. Это 48,5% всего аварийного жилья области. Живущие там люди приехали со всей страны, своими руками возводили БАМ, строили станции, города, поселки, при этом жили в приспособленном временном жилье, где и остались по завершении строительства. Сейчас это пенсионеры труда, инвалиды - подавляющее большинство своими силами решить жилищную проблему не может и не сможет, - заявил Колесов и оценил решение проблемы в 5 млрд руб.

У Чукотки и других территорий Крайнего Севера другая проблема.

- Чтобы обратиться с заявкой в Москву на софинансирование, необходимо иметь 50% организаций коммунального комплекса с частным капиталом. Необходимо также иметь 50% частных управляющих компаний жилфонда и 10% созданных ТСЖ. Но сегодня ЖКХ на Чукотке полностью централизовано, является ГУПом, и в один момент превратить его в частное предприятие просто невозможно, - пояснил чукотскую специфику вице-губернатор автономного округа Андрей ГОРОДИЛОВ.

Новый руководитель Камчатки Алексей КУЗЬМИЦКИЙ и сахалинский губернатор Иван МАЛАХОВ напомнили о том, что у них сейсмоопасные регионы. - На Камчатке требуют усиления 1864 объекта, в ценах 2006 года на это надо два бюджета региона - 28 млрд руб. - регион один не вытянет. Надо создавать отдельную федеральную целевую программу, - убеждал Алексей Кузьмицкий.

Приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН, удачно пропиарив собственные программы и учебный кадровый центр, в качестве главных назвал проблемы с выделением земельных участков под новостройки. По его мнению, цивилизованному рынку земли мешает как отсутствие единых техусловий, так и то, что большинство участков находится в собственности Минобороны.

Хабаровский мэр Александр СОКОЛОВ, затронув острую проблему тарифообразования, и вовсе предложил административными методами регулировать ценообразование в строительстве. Мэр также подхватил земельный вопрос, который "у всех на устах":

- Передав полномочия субъектам по регулированию неразграниченных земель, власть больше не прописала вообще ничего - в итоге мы сегодня кувыркаемся. Есть постановление губернатора и больше нет ничего, потому что это было ближе к политическому решению, чем к закону. Сегодня тем городам, что перешли на это дело, - достанется больше всех - ведь мы ниже всех. Движение документов еще больше замедлилось, потому что функции смешаны: часть функций выполняет госвласть, часть - мы.

И вслед за Виктором Ишаевым, которому пришлось оправдываться за прошлогодний чегдомынский эпизод (губернатору, чтобы спасти поселок от замерзания, пришлось фактически на время подменить местную власть), свои опасения по поводу наделения муниципалитетов новыми полномочиями высказал и магаданский губернатор Николай ДУДОВ.

- У нас система подготовки к зиме уже отработана. Но с 1 января 2009 года должны заниматься этими делами муниципальные образования по федеральному закону № 131, а большинство из них такой системы и опыта не имеют. Это вызывает опасения, потому что губернаторы в любом случае отвечают за всю свою территорию.

Ну и практически все ораторы, помимо изменения тарифной политики, предлагали федеральной власти резко увеличить преференции для Дальнего Востока. К примеру, предлагалось софинансирование в ФЦП "Жилище" с 30 федеральных процентов довести до 50, а еще лучше до 70% - "ввиду низкой бюджетной обеспеченности субъектов".

Характерной была жалоба сахалинца Ивана Малахова:

- По каждому нацпроекту каждый министр просит губернатора - давай с тобой сделаем совместное финансирование, а не будет - мы подумаем, как тебя прижать, чтобы ты получил меньше, чтобы тебя простимулировать.

Шуваловская перспектива

Руководитель Росстроя Сергей Круглик в своем выступлении в основном ограничился практическими советами: не сорвите подготовку к зиме, больше продвигайте комплексные проекты, лучше работайте с документацией и данными статистики - и тогда все у вас получится. Долги списывать не будем: пробовали - не помогает, а бюджетная обеспеченность будет прописана в законе.

Зато финальное выступление путинского помощника Игоря Шувалова было по-настоящему программным. И было оно не столько экономическим, сколько политическим. Он сразу пояснил, что цель подобных совещаний по округам - не в детальном рассмотрении большинства проблем, а в привлечении внимания губернаторов к стратегической линии руководства страны.

- Я решил изменить свое выступление и вернуться к истокам формирования политической повестки дня 2004 года - потому что вы сегодня затрагивали вопросы полномочий, финансирования полномочий и приоритетов, связанных с нацпроектами. Когда мы формировали послания 2004 и 2005 годов, то исходили из того, что это политическая повестка дня на 10 и более лет. Это не повестка дня президента Путина, это приоритеты страны на длительную перспективу, - пояснял Шувалов.

- Вижу по вашим выступлениям, что не очень вы любите муниципальные образования, - продолжал он. - Но нравится нам или не нравится, а Конституция создана и так работает во многих государствах, что государственная власть должна быть сбалансирована муниципальной. Конечно, у нас страна такого масштаба - 25 тысяч муниципальных образований - многие из них еще не готовы работать в полном объеме. Но есть законные механизмы, когда полномочия с поселенческого уровня передаются на уровень района - используйте их, пожалуйста. И не надо ждать 1 января 2009 - ничего не произойдет, потому что вам как раз дали три года для разбега и адаптации.

Защищая 131-й федеральный закон, путинский помощник жестко увязывал работу над нацпроектами с разделением полномочий:

- У нас один политический цикл - мы говорим про выборы, не успеем оглянуться - опять будут выборы - так у нас никогда ничего не заработает. Положено, к примеру, муниципалам заниматься уборкой территорий - они должны это делать. Если мы до бесконечности будем думать, что у нас не готовы кадры и у нас нет финансирования полномочий в полном объеме, то мы так никогда и не двинемся.

При этом он честно признал, что эта работа пока буксует:

- Мы оказались в ситуации, когда деньги потрачены, идет второй год действия нацпроектов, а мы в образовании, здравоохранении не смогли провести структурную реформу - т.е. добиться оплаты по качеству и по конечному результату. Мы хотим теперь выделить дополнительные деньги для жилищной сферы, но чтобы они были обязательно связаны со структурными реформами в обслуживании жилища. По поводу фонда - мы рассчитываем, что это будет действенный инструмент, он будет независим от правительства (это была установка президента), хотим, чтобы нормы закона были нормами прямого действия.

По поводу заветных 250 миллиардов Шувалов выразил надежду, что "эта огромная денежная масса будет экономикой добросовестно и правильно воспринята и никаких проблем не будет". При этом он недвусмысленно призвал губернаторов больше не надеяться на особые преференции, а самим на местах запускать механизм реформирования отрасли. Софинансирование как было стимулирующим "пряником" федерального центра, так им и останется. Предельно жестко и либерально помощник президента дал совет и простым гражданам: эти денежные средства будут направлены только тем, кто не может решить свои проблемы. Те, кто способен зарабатывать, не должны дожидаться поддержки государства.