Региональные торговые компании могут хорошо заработать на продаже

На Дальний Восток одна за другой начинают приходить федеральные розничные сети. И если первыми были сотовые операторы, то уже вскоре эстафетную палочку подхватили компании, торгующие бытовой техникой. Возможно, следующими "пришельцами" станут федеральные продовольственные розничные сети.

О том, как скоро это будет и будет ли это вообще, "ДК" беседует с генеральным директором Core Competences Retail Evolution Company, членом Ассоциации Независимых Директоров, независимым экспертом, членом Экспертного Совета издательства "Мое дело. Магазин" и Retail.ru, экспертом Наблюдательного Совета "Financial Director" BBPG - Олегом БАКУНОМ.

- Олег, каковы сегодня основные тенденции в развитии розничных сетей в России. Что представляют собой компании, делающие погоду на этом рынке?

- Главная тенденция очевидна - это укрупнение сетей через консолидацию - слияние и поглощение средних и мелких розничных компаний. Пока мы наблюдаем этот процесс в центральном регионе России. Так, несомненным лидером российского рынка является Х5 Group ("Пятерочка" и "Перекресток". - Прим. "ДК"). Оборот этой компании составляет около $ 3,5 млрд. Порядка $3 млрд. - оборот национальной федеральной сети "Магнит" и на третьем месте - немецкая "Метро". Однако этим компаниям уже становится тесно в центральном регионе, и они все активнее идут на другие рынки - в регионы. Пока это Урал, хотя некоторые предпринимают попытки дотянуться до Сибири.

Но этот процесс идет не так быстро, как задумывали главные игроки на этом рынке. И на наш взгляд, основным препятствием, сдерживающим развитие федеральных компаний, является логистика. К примеру, логистическая составляющая "Перекрестка", который "сидит" в Тюмени, занимает 13% от оборота. Это очень большие расходы и неэффективное развитие бизнеса. Плюс к этому емкость региональных рынков, особенно здесь, на Дальнем Востоке, не настолько велика, чтобы вложения в развитие сети могли быстро окупиться.

Однако мы видим, что продовольственный рынок еще недостаточно сконцентрирован. При том что в Москве и Санкт-Петербурге консолидация этого бизнеса высока - здесь сети начинают занимать более 50% от общей доли продовольственного рынка, российские операторы значительно уступают показателям западных компаний. В целом в России пять самых крупных ритейловых компаний контролируют всего 5% этого рынка. Для примера: во Франции 5 самых крупных сетей контролируют 88%, в Германии - около 70%.

- Как долго, на ваш взгляд, будет сохраняться такой расклад? И как скоро мы можем ожидать приход федеральных сетей в наш регион?

- Думаю, пока что федеральные сети могут еще долго активно развиваться в уже обжитых ими регионах - у них нет жесткой конкуренции. Однако местным компаниям не стоит расслабляться. Что касается Владивостока, то, возможно, здесь повторится сценарий Сибири, где основным консолидатором выступают не федеральные сети, а местные. Так, сибирская компания "Холлидей Классик" провела ряд сделок по слиянию. Они слились с компаниями "Сибириада", "Солнечные продукты", "Корра". Это позволило акционерам поднять капитализацию бизнеса. Тот, кто выступает консолидатором рынка при сделках слияния и поглощения, в результате может получить значительную выгоду. Крупные российские игроки, которые вышли на фондовый рынок, сегодня предлагают очень хороший прайс для покупки лидеров региона. У регионалов сегодня есть возможность купить компанию за четверть цены, а продать потом в несколько раз дороже.

Таким образом, Дальний Восток имеет ограниченное время, чтобы участники этого рынка могли значительно повысить капитализацию компаний. При этом ключевой составляющей капитализации будет выступать доля рынка. Поэтому ваши компании, которые смогут доминировать на своем рынке, будут иметь несколько возможностей развития. Первая - это сохранение и развитие бизнеса, вторая - частичная или полная его продажа. Причем эти компании смогут сами выбирать стратегию развития.

- Есть мнения, что потребитель большую часть покупок совершает не в продовольственных розничных сетях, а на рынках и в торговых зонах. Во Владивостоке, по официальным данным, 55 рынков. Эти предпочтения потребителей могут служить препятствием для вхождения на территорию региона федеральных розничных сетей?

- Могут, но только в небольшом временном интервале. В Москве продовольственных рынков уже практически нет, и покупатели привыкли к торговым заведениям федеральных сетей. Они могут существовать в самых разных форматах и удовлетворять спрос самых разных слоев населения. Это ведь не только гипермаркеты, но и "домашние" магазины в микрорайонах. Федеральные ритейлеры умеют хорошо сегментировать рынок. Покупатели оценили их преимущества - ассортимент, качество продукции, цены, сервис и т.д. При этом, когда со сцены уходят мелкие рынки и не совсем цивилизованные оптовые базы, покупатели в конечном счете только выигрывают. Перетягивая на себя потребительский спрос, торговые сети вступают в ценовую конкуренцию между собой. Доля розничных сетей в продовольственном сегменте будет увеличиваться, это неизбежно.

- Производители уже говорят, что розница диктует цены. Место на полке стоит дорого. Как повлияет приход крупных торговых сетей на работу местных товаропроизводителей?

- Мы наблюдаем, что федеральные сети, приходящие в регион, нередко сталкиваются с противодействием местных производителей. Вплоть до того, что местные производители в войне с сетями прибегают к административному ресурсу. Могут пойти и пожаловаться губернатору, что сети не берут на полки их продукцию. Но нужно понимать, что конфликт этот имеет экономическую подоплеку, ведь доля рынка производителя - это полочное пространство ритейлера. Когда на рынке нет крупных компаний, они работают через сотни мелких операторов. Это могут быть ларьки, киоски, рынки, магазины и павильоны. Но как только приходит федеральная сеть, все меняется. У консолидированных компаний контракты с крупнейшими национальными и международными производителями. Это позволяет им выставлять на свои прилавки продукцию любого ассортимента по более низким ценам. Таким образом, они могут просто выдавить с региона продукцию местных производителей.

- В центральных регионах страны сети уже давно не просто берут у производителя товар на реализацию, но и создают собственные торговые марки и бренды. Эта тенденция оправдана и не ущемляются ли этим права производителей?

- Развитие собственных торговых марок - необходимая составляющая стратегии торговых операторов. Это обеспечивает доходность торговых операций в условиях жесткой конкуренции. В мировой практике есть примеры того, что продажи товаров с маркой производителя в сети могут идти в ноль или в минус. Поэтому мировые сети зарабатывают на своих эксклюзивных брендах и собственных торговых марках. Более того, розничные сети могут купить производственные мощности и на их базе выпускать продукцию под собственной маркой. Особенно это актуально для регионов. Есть и другой путь, когда оператор рынка покупает региональный бренд, заводит его в свой портфель марок и в дальнейшем продает его исключительно в своей сети.

- О том, что в ДВФО придут федеральные розничные сети, местные ритейлеры говорят не первый год. Но по факту ни одна из них пока не обозначила даже своих намерений о приходе в Приморский край, например. Есть мнение, что наш регион не интересен федералам. В Приморье дорогая земля, да и плотность населения не сильно впечатляет. Есть ли, на ваш взгляд, аргументы "за"?

- Безусловно. И будьте уверены, крупные игроки придут сюда после того, как прочно обоснуются в Сибири. И процесс вхождения пройдет очень быстро. Мы видим, что в сибирском регионе развитие сетей сильно тормозит логистика. Там затраты на нее, я уже говорил, порядка 13%. Но нужно учитывать, что там, в определенные времена года товар вообще тяжело доставить. У вас все проще: есть железная дорога и доставка может осуществляться круглый год. Доля затрат на логистику может составлять не 13%, а 7%. Все зависит от объемов.

Что мешает сети построить гигантский склад и этим самым снизить закупочные цены? Единственным препятствием может стать получение земельных участков. Администрации могут отказывать сетям в выделении земли. Однако это временно, практика показала, что сети могут через давление на уровне правительства добиться того, что им перестают вставлять палки в колеса. Такие примеры были.