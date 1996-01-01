"Замок принцессы" и макароны

Находкинская туристическая компания "Мир 1" продает туристам окрестные пейзажи, но уровень сервиса оставляет желать лучшего.

После двухдневной конной прогулки по сопкам в районе бухт Спокойная и Триозерье ноги какое-то время болели, и не только ноги.

Первый блин

Приключения начались сразу же после отъезда от офиса компании: микроавтобус "Мицубиси Делика" шел под завязку загруженный продуктами для будущих туристических смен. Шесть человек первой группы, по видимому, таковой не считались, поскольку доставку продуктов и установку палаточного лагеря предварительно для нас никто делать не стал. Однако отступать было некуда: и тур оплачен, и погода обещала быть дивной.

По прибытии в бухту оказалось, что группу на маршруте будут сопровождать два милых молодых инструктора. 20-летняя Катерина прекрасно ладила с лошадьми, но плохо понимала принципиальные отличия дружеского похода хороших знакомых от проданного компанией тура. Евгений, ответственный за костер и установку палаток, умел бодро бегать в гору и не считал нужным соизмерять нагрузку с физическими возможностями туристов.

Впрочем, половина нашей компании подобных вопросов себе не задавала: две - несовершеннолетние девочки были отпущены родителями под ответственность старшей и счастливы самим фактом предоставленной самостоятельности. Все трое - заядлые лошадницы, мигом нашли общий язык с инструкторами. Последние про прочих отдыхающих уже не вспоминали. Впрочем, сориентировавшись в ситуации, туристы уже ничего и не требовали. Перспектива лезть на ближайшую сопку, чтобы дозвониться до начальства "Мира 1", никого не вдохновила. Рассудив, что море от отсутствия сервиса менее чистым не стало, некомпетентные в лошадиных вопросах туристы потянулись на берег купаться.

Немые достопримечательности

Спустя пару часов отдыхающих накормили обедом из сублимированной лапши с помидорным салатом. Оказывается, если основательно не перекусывать с шести утра, трапеза покажется сказочной. К четырем дня мы уже были согласны на все и даже как-то расслабились, решив принимать жизнь такой, как она есть. Помогло.

В двухдневном туре значились две экскурсии: пешая и конная. Запив лапшу чаем со сгущенным молоком, сплотившаяся в борьбе с внезапными трудностями компания стала карабкаться в гору, называемую местными жителями "Замок принцессы". Невысокая, всего метров 800 над уровнем моря, но чудная по красоте скала. По дороге припомнилось все, что было прочитано об этом месте на дружественных туристических сайтах заядлых походников: и что легендарные атланты здесь жили, и что джурдженьская принцесса тут крутила роман с каким-то драконом. Душа хотела сказки, а проводник был нем как рыба, поскольку запасом рассказов о достопримечательностях не озаботился. Ладно, на открывавшиеся сверху виды и это не повлияло.

Иппотерапия по-приморски

За два года общения с лошадьми в манеже в вольном режиме у меня сложилось обманчивое мнение о лошадях как натурах тонких, требующих бережного обращения. Оказалось, что нормальная деревенская лошадь вполне способна пробивать себе дорогу в чаще, подниматься и спускаться по сопкам почти вертикально и при этом нести на себе всадника. Конечно, желательно уметь ездить верхом, иначе упрямая животина в отместку за несостоявшуюся спокойную трапезу в поле может пару раз приложить всадника о дерево или сбросить в овраг.

Уточнив способ передвижения по горам - по долам, одна из туристок от запланированного экстрима отказалась. Девчонки-лошадницы, казалось, не боялись ничего и хвастали друг перед другом числом успешно пережитых падений. Таким образом, сомневающихся в своих человеческих возможностях осталось только двое: я и Настя, до этого сидевшая верхом два раза. Один из них, чтобы позировать фотографу.

Прогулка заняла часа четыре по лесу и лесным дорогам, проложенным по хребтам окрестных сопок. Подробности управления животиной 4 WD опущу, проходимость у нее получше иного джипа будет, и, главное, в трудных места включается автопилот. Все равно через этот овраг сам не переберешься, так пусть прыгает, авось все живы будем. В крайней точке маршрута компания спешилась и нащелкала снимков на память. Будем потом друзьям показывать: лето, морские пейзажи, кони. Романтика...

На обед были макароны с сайрой. После всех приключений - вполне приличный обед, вкусный даже. Затем пошла окунуться в довольно холодную по июльским меркам воду бухты Спокойная - нельзя же приехать на природу и ни разу не искупаться. До прихода микроавтобуса, что должен был доставить туристов обратно в Находку, валялась на белом песке и слушала Стинга в MP3 плеере. Водитель, естественно, опоздал на час и, конечно, не извинился. Впрочем, какая разница? В итоге я успела на последний автобус Находка - Владивосток и, сидя у окна, всю дорогу вспоминала, какого цвета были морские волны, если смотреть на них со скалы "Замок принцессы".