Приморцы потратили 24,7 млрд руб.

В первом полугодии населению Приморского края оказано платных услуг на 24,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составило 109.7% к соответствующему периоду 2006 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Примкрайстате.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные услуги - 31,6%, жилищно-коммунальные - 26%, услуги связи - 18,9% и бытового характера - 6%. Наиболее высокий индекс физического объема реализации услуг населению наблюдался в сфере транспортных услуг (132%), жилищных (131,4%), гостиниц и аналогичных средств размещения (121,9%) и коммунальных услуг (112,1%).

Населению оказано услуг бытового характера на 1 млрд 476,3 млн рублей, что на 8,6% меньше объема соответствующего периода 2006 года. Как рассказали в Примкрайстате, в общем объеме бытовых услуг наибольший удельный вес приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (54,8%). Затем идут услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (7,4%). Услуги парикмахерских составили 6,7%, по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи - 5,4%, по ремонту и пошиву обуви - 5,1%, а услуги по ремонту и строительству жилья заняли 4,9% в общем объеме бытовых услуг.

Более 60% объема бытовых услуг оказано физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, отметили в Примкрайстате.