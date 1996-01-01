И где же прячется доступное жилье?

Название национального проекта, который призван обеспечить жильем всех россиян, заостряет внимание на его доступности. Иначе при любом раскладе должны остаться люди, которым негде жить. Кстати, сегодня возможности большинства еще таковы, что об улучшении своих жилищных условий они даже не мечтают. Что же надо сделать, чтобы "квадрат" нового жилья во Владивостоке стал для них реальнее? На этот вопрос отвечают участники заочного круглого стола, организованного ДДГ "ЗР".

Сергей ПИЛИПЕНКО, председатель совета директоров ЗАО "Компания "Востокинвестстрой":

- Я считаю, что городским властям надо обратить внимание на технические условия подключения новых жилых домов. Они сегодня составляют очень большую часть в себестоимости квадратного метра новостроя. Именно здесь можно найти возможности для серьезного снижения себестоимости "квадрата" жилья и соответственно цен на отдельные квартиры. Требуется быстрейшее прохождение оформления акта выбора площадки и согласование со всеми ведомствами, которые подписывают этот акт, получение разрешения на строительство. С этим долго тянуть нельзя. Надо упростить систему прохождения экспертизы, вернуться к прежней схеме или, как это делается в Китае, допустить этапность этой работы. Например, сделали экспертизу по фундаментам - и можем заходить, а в это время проектируется верх здания и тоже проходит экспертизу. Если наладить порядок хотя бы в этом, то 1 кв. м жилья может стать дешевле на 20-30%.

Геннадий ТЫРА, главный инженер ОАО "Приморгражданпроект":

- Ничего в этом сложного нет. Массовое и доступное жилье в свое время дало именно крупнопанельное домостроение. Оно может выручить и сегодня. Достаточно вспомнить прошлые годы. В целом по краю в 80-е сдавалось ежегодно по 800 тыс.- 1 млн кв. м жилья. Домостроительные потоки были очень эффективны - в две смены работал завод и в три - стройка. Были бы деньги - и это вновь можно организовать. Хотя сегодня намного сложнее стало с кадрами. Но людей можно научить, набирая молодежь, которая была бы заинтересована в этой работе тем же жильем. Это тоже уже было хорошо продумано в прошлом: ранее за досрочный ввод жилья 10% отдавалось подразделениям ВДСК и его субподрядным организациям, которые распределяли "квадраты" среди своих работников.

Зоя БОГОМАЗ, исполнительный директор группы Инвестиционно-строительной группы компаний "Динас":

- Вопрос удешевления новостроя во Владивостоке и крае укладывается в формулу: время - деньги. Простой пример. Строительство начинается с подписания акта выбора площадки. Под этим документом застройщик должен собрать во Владивостоке 18 подписей различных организаций. По закону на каждое согласование отводится две недели. Но даже если все контролирующие организации управятся в этот срок, чего не бывает никогда, то на это уйдет 270 дней. Месяцы уходят и на согласование рабочего проекта. Затем - долгий и непростой процесс получения техусловий. Некоторые из них, по теплу и свету, мы вообще получаем в Благовещенске. Все это ведет к увеличению затрат на строительство.

Вообще, до последнего времени техусловия застройщикам просто навязывали. Помимо того, что строители сами возводят всю домовую инфраструктуру, так их еще заставляют тянуть километры различных коммуникаций и трасс. Почему бы городу или краю не сделать проект развития сетей? Пусть это будет проект, смета. Застройщику говорят, сколько реально будут стоить уже готовые коммуникации, и он за эти работы платит. При том, что город тоже вносит свою лепту. Это бы не отвлекало силы, экономились бы средства, а сроки строительства сокращались, и оно удешевлялось бы.

Другая проблема. Поэтапное строительство. Оно тоже экономит время и позволяет правильно распределять инвестиции. Группа компаний "Динас" строит и сдает в эксплуатацию жилой комплекс примерно 2,5-3 года. Многие компании из-за того, что на все приходится тратить уйму времени, строят дом по пять лет. Не всякий застройщик выдерживает такое многолетнее напряжение. К тому же институты, выполнив проекты, затем ведут авторский надзор. И, конечно, есть разница: оплачивать этот надзор три года или пять лет.

Если бы застройщикам сказали: вот вам точки подключения, заплатите... и стройте. При этом для ускорения процесса можете все делать поэтапно. Это бы ускорило строительство. На начальном этапе можно было бы не вкладывать большие средства, а постепенно наращивать инвестиции. Поверьте, мы бы строили в два раза быстрее, а себестоимость строительства была бы существенно ниже.

Третья причина, из-за которой у нас новое жилье только дорожает, это огромное количество контролирующих организаций, многие из которых, мягко говоря, занимаются бюрократизмом и волокитой. Такая "забота" приводит к самым печальным последствиям. Неопытные застройщики просто не выдерживают этого пресса и сходят с дистанции. Между прочим, в американском мегаполисе Лос-Анджелес строителей контролируют всего 30 чиновников, а у нас в крае - сотни в десятках контор.

Я считаю, что нужно оставить в стране и крае три-четыре организации, контролирующие застройщиков, остальным в законодательном порядке запретить вмешиваться в процесс строительства. От этого выиграют все.

Есть еще ряд причин, влияющих на удорожание и темпы возведения жилья. Например, часто меняющиеся местные и федеральные законы. Взять хотя бы ежегодные квоты на иностранную рабочую силу. В прошлом году в наш край можно было приглашать одно количество иностранных рабочих, а в нынешнем их число резко сократили. Но многие застройщики рассчитывали на этот ресурс. И другой существенный момент - неконтролируемый рост цен на стройматериалы. Дошло до того, что из-за роста цен на российском рынке нашим строителям уже сейчас выгоднее цемент и металл покупать в Китае. А ведь стройматериалы - главная составляющая роста себестоимости квадратного метра строящегося жилья.

Я считаю, что даже в этих условиях можно найти пути удешевления строительства. При этом ничего особенного придумывать не нужно. Достаточно изучить опыт наших хабаровских соседей. Там местные власти по-деловому взаимодействуют с инвесторами и помогают застройщикам. В конце концов, от такого подхода выигрывают граждане и муниципалитеты. Города развиваются, а люди покупают доступное жилье.

Александр КОСЯЧЕНКО, генеральный директор ЗАО "Косандра":

- Доступное жилье для населения - это результат сложной работы производителей материалов и услуг в условиях, определяемых государством. Увидеть его можно по количеству построенного в различных субъектах России жилья. Тот факт, что в Приморье его строится не очень много, подтверждение того, что в этом направлении предстоит еще очень многое сделать. Во всей цепочке формирования цены объекта можно найти возможности к снижению себестоимости. Если в социалистические времена цены строго регулировались государством, то в настоящее время этим "занимается" рынок. То есть соотношение спроса и предложения диктует цены на жилье. В том, что они будут только расти, уже никто не сомневается. Во всяком случае, существенных предпосылок для их снижения нет.

Также необходимо "трезвое" понимание термина "доступное жилье". Наш президент Владимир ПУТИН подчеркнул, что доступное - не значит дешевое. Есть три основных участника строительства: потребитель, производитель и государство. Каждая из сторон имеет в нем свой интерес. Желание части потребителей иметь качественное и доступное жилье государство может обеспечить путем льгот и субсидий для социально не защищенных категорий населения. Различные системы кредитования помогут сделать покупку жилья доступной для работающей части населения, имеющей стабильный заработок.

При реализации ипотечных сделок выигрывают все. Специалист становится заинтересован повышать свой профессионализм, чтобы руководство его ценило и удерживало в компании хорошими заработками и условиями труда, а работодатель может стабильно развивать производство. Пока же у нас наблюдается отток молодых специалистов в другие регионы и нехватка рабочей силы. В свою очередь банки во Владивостоке только начинают вникать и учить своих специалистов тонкостям кредитования загородного новостроя.

Для нас, как производителей деревянного домостроения, большая доля цены состоит в стоимости пиломатериалов, гипсокартона, ДСП. Мы вынуждены закупать эти материалы у различных производителей. Конечно, если бы все производилось только в нашем регионе, то это было бы и дешевле, и выгоднее для местной казны, но пока что с этим приходится мириться и ввозить лес из-за рубежа после его небольшой переработки, но уже с хорошей наценкой. Повышение таможенной пошлины на лес снизило бы поток его из КНР, но на внутреннем рынке продавцы леса, вернее, арендаторы лесных делянок, не думаю, что будут удерживать, а тем более снижать цены на свою продукцию. В загородном строительстве нового жилья существенную долю себестоимости составляет стоимость земельного участка. Кто сталкивался с вопросом землеотвода под коттеджное строительство, особенно с выкупом земельного участка, согласится, что это делается не так просто и быстро.

Особенно остро стоит вопрос о коммуникациях. Индивидуальный дом без услуг - это что-то из прошлого века. Но порой стоимость обременений по техническим условиям настолько увеличивает стоимость строительства, что ставится вопрос о целесообразности возведения такого объекта. В нашем регионе еще не сформировался рынок девелоперских проектов. Крупные инвесторы не торопятся вкладывать деньги в развитие территорий в силу ряда причин, но процесс уже начался. А при масштабном строительстве себестоимость жилья должна снижаться, и его доступность должна становиться выше. Сотрудничество и проявление настоящей заинтересованности государственной власти в развитии местных производителей обязательно должно дать свои плоды. И как результат их взаимодействия - доступное жилье.

Павел КАНАЛИН, генеральный директор ООО "Агентство недвижимости Квартира.Ру":

- На мой взгляд, ипотека - это самый важный шаг для обеспечения доступности жилья широким слоям населения. Необходимо не только развивать ипотечные программы, более гибко подходя к выдаче кредитов физическим лицам, но и проводить работу по популяризации этого способа приобретения жилья. Мы видим, что владивостокские банки двигаются в правильном направлении, хотя не такими темпами, как это происходит в Москве и Санкт-Петербурге. Надеемся, что скоро получить ипотеку сможет большее количество жителей Владивостока и Приморского края.

Алексей МЕЛЬНИКОВ, начальник отдела маркетинга ФГУП ВМСУ "ТОФ":

- Доступность жилья должна отслеживаться, поощряться. Чтобы закон работал, требуется, чтобы кто-то за его работу отвечал. Поэтому необходимо усиление контроля за ходом выполнения президентской программы "Каждому россиянину - комфортное и доступное жилье". Снижение реальной себестоимости строительства жилья можно добиться путем оптимизации расходов на него и поддержки государством (не только моральной, но и финансовой) развития инженерных сетей по реальным ценам. Необходима его помощь в сокращении проволочек по оформлению разрешительных документов на землю и строительство.

Чтобы жилье было доступнее для всех, надо сделать более щадящими ипотечные кредиты, снизить процентные ставки по ним до уровня принятого в развитых западных странах. На уровне предприятий надо развивать корпоративные программы поддержки работников, нуждающихся в жилье или в улучшении условий проживания. А если говорить о том, чтобы жилье было доступнее для молодежи, то, я считаю, надо увеличить ассигнования по этой статье федерального и местных бюджетов.

Виктор КРИВУЛИН, председатель совета директоров ЗАО "ДВСК":

- Чтобы жилье во Владивостоке стало доступным, надо оставить на этом рынке только нашу компанию. Достаточно сравнить цены на наше жилье с ценами у других застройщиков - у нас 1 кв. м на этапе начала строительства дома предлагается всего по $620, и к сдаче его в эксплуатацию - по $1000.