Обновленному пирсу понадобился стойкий цемент из ЕАО

Компания "Дальводстрой", выигравшая тендер администрации г. Владивостока на реконструкцию аварийного пирса на улице Батарейной, завершила работы. Сегодня пирс сдан в эксплуатацию и прослужит, по мнению специалистов, не менее 30 лет.

По словам главного специалиста "Дальводстроя" Олега КОВАЛЬ, этот пирс был построен еще в 1962 г. Последние 10 лет он практически не эксплуатировался, находясь в аварийном состоянии. Администрация Владивостока включила его в перечень объектов реконструкции на 2007 г., в соответствии с программой по восстановлению старых пирсов. В целом объем финансирования по этой программе на текущий год должен составить 10 млн руб. Пирс на Батарейной стал первым готовым объектом из запланированных трех и сдан в эксплуатацию точно в срок.

- Хотя мы могли завершить реконструкцию недели на две раньше, - говорит Олег Коваль. - Но была небольшая задержка с поставкой сульфатостойкого цемента с Теплоозерского цементного завода (ЕАО). По своему многолетнему опыту знаю, что этому цементу нет равных в строительстве подобных сооружений, подвергающихся воздействию волн, соленой воды и перепадам температур. Поэтому мы решили немного подождать, несмотря на целый ряд предложений от других поставщиков. Зато теперь с уверенностью можем гарантировать качество восстановленного пирса.