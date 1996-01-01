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Индийский рис возвращается
Россельхознадзор возобновил выдачу разрешений на ввоз рисовой крупы из Индии в Россию.
Причиной запрета на импорт риса из Индии послужила недостаточно эффективная система контроля над использованием пестицидов при выращивании этой культуры. В середине июля по инициативе индийской стороны прошли переговоры между представителями Россельхознадзора и компетентных государственных органов Индии по вопросу создания системы, гарантирующей безопасность рисовой крупы, поставляемой в Россию. В результате была достигнута договоренность, что рис будет проходить проверку не только на российской границе, но и в самой Индии: каждая партия крупы должна сопровождаться сертификатом безопасности, выданным Шрирамским институтом промышленных исследований.
Если говорить о поставках риса в Приморье, то в 2006 г., по данным краевого управления Россельхознадзора, Индия стояла на третьем месте после Китая и Вьетнама, обеспечивая 11,6% импорта рисовой крупы.
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