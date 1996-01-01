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Гостиница для домашнего любимца

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Уезжаем с мужем в отпуск, не с кем оставить годовалого щенка боксера. Есть ли во Владивостоке хорошие гостиницы для собак?

Во Владивостоке открыты две гостиницы для домашних животных, где вы спокойно можете оставить своего питомца, будь то собака, кошка, морская свинка или попугай. Одна из них - по адресу: ул. Фирсова, 8а - работает круглосуточно. Питомцу, по заверениям хозяев собачьего отеля, предоставляются все необходимые условия. Цены приемлемые: сутки проживания для собак - 350 руб., для кошек - 300 руб. Если вы оставляете животное больше чем на 10 дней, то вам предоставляются скидки до 200 руб. Но в эту сумму не входит кормление, т. е. корм оплачивается отдельно либо вы можете принести свой. Животное должно обязательно иметь все прививки. Если таковых не имеется, то вы можете сделать их на месте. При гостинице есть ветеринарный центр, так что за время вашего отсутствия друг семьи может пройти и курс "санаторно-курортного" лечения.

Второй собачий отель находится на ул. Новоивановская, 4а, там тоже обещают хороший уход. Сутки проживания для крупных собак, таких как овчарк или доберман - 1000 руб., для собак поменьше - 500 руб., а для совсем маленьких, таких как пинчеры - 300 руб.

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