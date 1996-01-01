Одно из самых сильных впечатлений от посещений китайских саун экстра-класса - так называемый "рыбный" массаж. Услуга доступна в большинстве 4-5 звездочных отелей КНР.

"Рыбный" массаж рекомендуется для омоложения женщинам и для поднятия настроения мужчинам. И тем, и другим предлагается погрузиться в бассейн, кишащий голодными рыбками, которые нежно обкусывают омертвевшие клетки эпидермиса.

"Доктора с жабрами" представлены в двух разновидностях - Garra rufa и Cyprinion macrostomus. Эти маленькие рыбки длиной не более 3-4 см способны переносить высокую температуру до 43 градусов по Цельсию. В естественных условиях рыбки обитают в реках Тигр, Евфрат, в термальных источниках Кангальского ущелья. Для SPA-центров их разводят в аквариумах.