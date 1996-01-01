Китайцу - массаж, русским - веник

Специалисты от медицины полагают, что основной оздоровительный эффект при похлестывании вениками сродни хорошему массажу: способствует усилению кровообращения, более интенсивному потоотделению и регулирует обмен веществ. Разновидностей массажа в Китае предостаточно, а в России их заменяют различными видами веников.

Березовый

Помогает при болях в мышцах и суставах после упражнений и физических нагрузок. Он хорошо очищает кожу при наклонности к сыпи и гнойничкам, ускоряет заживление ран и ссадин, оказывает успокаивающее действие, улучшает настроение. Его особое достоинство - сильное расширение мелких бронхов. Для астматиков и курильщиков березовый веник незаменим. В листьях березы есть эфирные масла, дубильные вещества, витамин С, провитамин А. Настоем веника моют голову, это укрепляет волосы и устраняет перхоть.

Дубовый

Подходит для людей с жирной кожей. Он делает ее матовой и упругой, оказывает сильное противовоспалительное действие. Аромат дуба препятствует чрезмерному повышению артериального давления в парной, поэтому рекомендуется этот веник физкультурникам и склонным к гипертонии. К тому же он успокаивает нервную систему и снимает стресс.

Липовый

Прекрасно устраняет головную боль, проводит мягкую "гимнастику" для почек (мочегонный эффект), ускоряет потоотделение, оказывает успокаивающее, ранозаживляющее, бронхорасширяющее, жаропонижающее действия. При простудных заболеваниях ему нет равных!

Хвойный

Стимулирует потоотделение, увеличивает кровообращение глубоко в мышцах и рефлекторно даже во внутренних органах. Такой веник хорош для своеобразного массажа. Например, при болях в позвоночнике, невралгии, радикулите. Он прекрасно дезинфицирует воздух и препятствует респираторным заболеваниям. Хвойный веник надо запаривать в течение 10 минут в крутом кипятке. Как только он станет мягким, можно начинать париться. Одну-две хвойные ветки полезно добавить в березовый или дубовый веник. Настой такого веника можно использовать и для полива камней, и для мытья.

Эвкалиптовый

Особенно хорош при насморке, болях в горле. В парной его прижимают к лицу и дышат 4-5 минут носом. Но есть и недостатки: у эвкалиптового веника ветки слишком тонкие, гибкие, а листья длинные. Им несколько неудобно орудовать во время парки.

Крапивный

Используют после физических нагрузок, если чувствуется боль в суставах и мышцах. Стоит похлестать их жгучей зеленью, и все неприятные явления исчезают. Это связано с мощным местным раздражающим, отвлекающим, противовоспалительным действием. Крапивный веник - хорошее средство для лечения радикулита, ревматизма. При его регулярном применении снижается артериальное давление, снимается нервное напряжение.