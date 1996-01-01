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Вторичный рынок Хабаровска в июне поднял цену на 7%
Вопреки ожиданиям, застоя на рынке недвижимости в июне в Хабаровске не наблюдалось. Больше того, рынок активизировался. За месяц средняя цена квадратного метра по городу выросла на 6,87% и достигла отметки $1752,5 (45 565 руб.).
Причин тому несколько. Главная, по мнению экспертов, в том, что расширился круг потенциальных покупателей жилья благодаря росту благосостояния и увеличению спроса на потребительские и ипотечные кредиты.
Не последнюю роль в увеличении стоимости кв. м сыграл и доллар, на котором традиционно работает хабаровский рынок недвижимости. Стремясь компенсировать падение американской валюты, риелторы накручивают цены. Кроме того, растет в Хабаровске и активность строительных организаций. В частности, на рынке появились однокомнатные квартиры небольшой площади в новостройках, а также коттеджи в пригороде Хабаровска.
Все это продолжалось не один месяц. Как следствие, среднемесячный темп прироста цен в первые шесть месяцев этого года составил в Хабаровске 4,5%. Для сравнения: в рекордный по темпам роста 2001 г. (52,2% за год) в первом полугодии среднемесячный темп достиг только 1,8%, в прошлом году этот показатель равнялся лишь 2%. Учитывая, что основной рост рынка недвижимости приходится на осень и начало зимы, то в этом году в Хабаровске эксперты прогнозируют рекордный рост цен.
На общем фоне подъема на рынке недвижимости в июне все же имелись сегменты, где квадратный метр чуть-чуть, но снижался. Во-первых, в хрущевках в центре города (-1,82%) и в районах средней отдаленности (-1,99%). Во-вторых, в квартирах улучшенной планировки (брежневок) в районах ближе к центру (-4,07%) и в квартирах новой планировки в районах средней отдаленности (-2,63%). Кроме того, на 2,6% снизилась стоимость квадратного метра трехкомнатных квартир.
Однако на остальных сегментах цены только росли. Особенно быстро дорожали двух-комнатные квартиры (на 14,4%), ненамного от них отставали однокомнатные (11%). По районам - в лидерах роста была окраина, где квартиры подорожали в среднем на 11,3%, и районы ближе к центру - 9,5%. А вот традиционно растущие сегменты трехкомнатных квартир и квартир в центре в июне сдали свои позиции. Это можно объяснить перегревом этих сегментов и застоем продаж. Следствием стала необходимость снизить цены хоть для какого-то движения и получения минимальной прибыли.
Но есть и еще один интересный момент. Среди трехкомнатных квартир больше всего подешевели сталинки. Сегодня они уже не пользуются таким большим спросом, как еще несколько лет и даже месяцев назад. Раньше их покупали из-за больших площадей, высоких потолков, удобной планировки, даже невзирая на деревянные межэтажные перекрытия. Сейчас их вполне могут заменить квартиры во вновь построенных домах с планировкой по желанию и площадью как футбольное поле.
Вот, например, многокомнатные квартиры по ул. Истомина предлагаются на продажу за 27 млн рублей. Площадь у них - 560 кв. м. При этом цена самого квадрата невысокая - всего $1854. Самый же дорогой для Хабаровска квадратный метр - до $6300 - в трехкомнатных квартирах по улице Пушкина площадью от 130 до 170 кв. м.
Структура предложения в июне существенных изменений не претерпела. Почти половина из предлагавшихся на продажу квартир - это квартиры новой планировки. В основном - двухкомнатные. По районам квартир предлагалось примерно одинаковое количество.
По мнению риелторов, в июле квартиры в Хабаровске подорожают на 2-4%, а к концу месяца стоимость среднего квадратного метра составит $1790-1820.
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