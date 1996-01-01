Сезон заготовок открыт

Впервые за последние 10 лет Приморский крайпотребсоюз уже заключил договоры на реализацию 60% своей продукции, которую планируется заготовить в этом сезоне.

Напомним, что в прежние годы потребсоюз испытывал большие проблемы с реализацией: бывало, что овощи, фрукты, ягоды уже собраны и переработаны, а поставлять их некуда. В этом году ситуация изменилась.

На данный момент в Приморье завершен сбор папоротника и клубники, правда, урожай ягоды в этом году невелик - всему виною жаркая и сухая погода в большинстве районов края. Но основные заготовительные работы еще впереди: на очереди мед, грибы, дикоросы, овощи и фрукты.

Сегодня на предприятиях крайпотребсоюза идет интенсивная подготовка к процессу переработки. "К концу лета планируем запустить в работу 2 новых перерабатывающих цеха для плодоовощной продукции - в Черниговке и Чугуевке, - говорит Владимир НОЧЕВНЫЙ, главный товаровед производственно-заготовительного отдела Приморского крайпотребсоюза. - В Черниговке дополнительно будет установлена технологическая линия по производству консервов в жестяной банке. Это связано с тем, что у некоторых заказчиков изменились требования к упаковке: пограничные войска и ВМФ сегодня предпочитают закупать продукцию в жестяной банке".