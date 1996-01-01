Одной "Азбукой мебели" стало больше

В минувшую субботу во Владивостоке, на улице Толстого, открылся новый мебельный магазин "Азбука мебели". Это второй в городе магазин с таким названием. Первый располагается в районе улицы Кипарисовой. Оба магазина принадлежат торгово-производственной компании "Империя мебели", чья мебельная розничная торговая сеть охватывает ряд районов Приморского и Хабаровского краев.

Как сообщил ДДГ "ЗР" руководитель отдела маркетинга компании "Империя мебели" Андрей ПРИЛЕПОВ, новый магазин "Азбука мебели" рассчитан в основном на покупателей со средним доходом. 60% представленной здесь продукции ориентировано именно на этот ценовой сегмент. Эконом-класс представлен 30% ассортимента, а элит - 10%.

Площадь торгового зала нового магазина - около 800 кв м. В ассортименте - мягкая и корпусная мебель, спальни, кухни, детские. 60% продукции произведено на мебельных фабриках Приморья, 40% - мебель, привезенная из других регионов России.