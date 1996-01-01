Тепличные хозяйства пробило током

Вредитель, завезенный на территорию тепличного хозяйства ОАО "ДЭМ Приморье" из Южного Китая, похоже, может расправиться не только с растениями, но и с самим хозяйством. В мероприятия по борьбе с южноамериканским листовым минером предприятие уже вложило более 800 тыс. руб. Но на этом борьба с вредителем не закончилась.

В мае 2006 г. специалистами Управления Россельхознадзора на территории хозяйства был выявлен карантинный объект - южноамериканский листовой минер. Вредитель поражает в основном растения, а не плоды и является переносчиком некоторых возбудителей вирусных заболеваний. Работники комбината борются с вредителем - в настоящее время минер не обнаружен на вегетирующих растениях в цехе №1. Однако для того чтобы продолжить борьбу, комбинату необходимо дополнительное финансирование, а все заработанные средства уходят на оплату электроэнергии.

"С повышением тарифов на электроэнергию до 1 000 руб. за 1 Гкал комбинат уже больше не в силах окупать собственное производство, - говорит гендиректор ОАО "ДЭМ Приморье КСП" Владимир БОНДАРЬ. - Львиная доля прибыли идет именно на оплату электроэнергии. А вот при льготных тарифах в 450-500 руб. за 1 Гкал комбинат вполне мог бы себя содержать самостоятельно. В Приморье 3 тепличных комбината, и везде ситуация примерно такая же".

В связи с тем, что у комбината нет средств на борьбу с вредителем, в целях уменьшения очага распространения минера цех №3 (6 га) введен в строй не будет. Да и остальные цеха на грани закрытия.

А между тем, комбинату в этом году исполнилось 27 лет. За это время населению г. Владивостока и Приморского края около 90 тыс. тонн экологически чистой растениеводческой продукции.