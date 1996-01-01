www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Тепличные хозяйства пробило током

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вредитель, завезенный на территорию тепличного хозяйства ОАО "ДЭМ Приморье" из Южного Китая, похоже, может расправиться не только с растениями, но и с самим хозяйством. В мероприятия по борьбе с южноамериканским листовым минером предприятие уже вложило более 800 тыс. руб. Но на этом борьба с вредителем не закончилась.

В мае 2006 г. специалистами Управления Россельхознадзора на территории хозяйства был выявлен карантинный объект - южноамериканский листовой минер. Вредитель поражает в основном растения, а не плоды и является переносчиком некоторых возбудителей вирусных заболеваний. Работники комбината борются с вредителем - в настоящее время минер не обнаружен на вегетирующих растениях в цехе №1. Однако для того чтобы продолжить борьбу, комбинату необходимо дополнительное финансирование, а все заработанные средства уходят на оплату электроэнергии.

"С повышением тарифов на электроэнергию до 1 000 руб. за 1 Гкал комбинат уже больше не в силах окупать собственное производство, - говорит гендиректор ОАО "ДЭМ Приморье КСП" Владимир БОНДАРЬ. - Львиная доля прибыли идет именно на оплату электроэнергии. А вот при льготных тарифах в 450-500 руб. за 1 Гкал комбинат вполне мог бы себя содержать самостоятельно. В Приморье 3 тепличных комбината, и везде ситуация примерно такая же".

В связи с тем, что у комбината нет средств на борьбу с вредителем, в целях уменьшения очага распространения минера цех №3 (6 га) введен в строй не будет. Да и остальные цеха на грани закрытия.

А между тем, комбинату в этом году исполнилось 27 лет. За это время населению г. Владивостока и Приморского края около 90 тыс. тонн экологически чистой растениеводческой продукции.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru