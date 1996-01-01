В разгаре сезон отпусков, и самое время побаловать себя прогулкой по морским просторам. Располагать собственным судном для этого не обязательно, его можно арендовать.

Цена вопроса

В одной из крупных фирм Владивостока пояснили, что стоимость арендуемого судна в первую очередь зависит от того, куда оно следует, и потом от того, будет оно бегать по волнам или стоять у берега в ожидании. В то же время в другой компании определяющим фактором является класс и уровень катера. Стало быть, чем комфортабельнее судно, тем дороже прогулка. Некоторые арендодатели устанавливают цену в зависимости от количества человек и того, с какой целью заказывается катер.

Цели могут быть самые разные: от романтической прогулки до рыбалки. Самые частые поводы, по которым арендуют судно, - корпоративные праздники и свадебные прогулки. В последнее время стали востребованными выезды на морскую рыбалку. Одни предпочитают ограничиться несколькими часами ловли кальмара, другие сочетают рыбалку с отдыхом на морских просторах, проживая на судне несколько дней.

Самое распространенное направление, куда в эти дни заказывают катера, - остров Русский. По словам одного из владельцев собственного маломерного судна, "это самый оптимальный вариант для прогулки. У Русского достаточно хорошая база отдыха, а люди едут, как правило, на оборудованные берега. В среднем выезд на остров на один день стоит 10 000 рублей, что вполне приемлемо".

Час прогулки на катере стоит от 1500 рублей до $600, меньше чем на четыре часа судна не сдаются. Стоимость аренды катера на выходные составляет в среднем 20 000 рублей.

Проверяющий не дремлет

В этом году цены на катерные прогулки поднялись из-за усиленного внимания ГИМСа к маломерным судам. Как рассказал директор по маркетингу известной прокатной компании Алексей УНГВИЦКИЙ, "катера, которые пользуются максимальным спросом, во Владивостоке отсутствуют. Точнее, они есть, но вынуждены простаивать. В этом году ГИМСом для судов, выходящих в море, определен строгий формат. Выезд на морские просторы разрешен суднам с количеством не более 12 пассажиров на борту".

В городе особой популярностью всегда пользовались прогулки, рассчитанные на гораздо большее количество людей. Для корпоративных прогулок приходится нанимать несколько катеров.

Конечно, можно рискнуть и прогуляться по морю большой компанией, однако в этом случае наказания за нарушение закона не избежать. Уже были случаи ловли нарушителей: капитана штрафовали, а пассажиров возвращали на берег.

Между тем в другой небезызвестной прокатной компании активность ГИМСа прокомментировали так: "Если катер рассчитан на 20 мест, то 20 человек могут выходить в море. Если же судна позволяет разместить не более 12 пассажиров, то, естественно, 13-й - это нарушение закона".

Такой политики придерживается не одна фирма по прокату катеров. Однако в ГИМСе пояснили: "Любое маломерное судно, а под такое определение попадает практически весь пассажирский флот Владивостока, может выходить в море с количеством пассажиров на борту не более 12 человек, даже если оно рассчитано на 30 пассажирских мест. Закон действует уже несколько лет".