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Тысяча нарядов из легкого чемодана

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Накануне летнего отпуска много хлопот. Путевки, визы, билеты - сквозь всю эту суету сбор чемоданов представляется приятным и необременительным, так что его мы, как правило, оставляем "на десерт". В итоге - собранные второпях и неподъемно тяжелые сумки камнем виснут на нашей шее...

Всем известно, что брать с собой в отпуск нужно самое необходимое. У мужчин - никаких проблем, но для большинства женщин - это неразрешимая задача. Ведь хочется выглядеть эффектно каждый день. Оказывается, это возможно и с минимальным набором вещей.

Собираетесь ли вы осматривать античные руины, развлекаться в европейской столице или поджариваться на экзотическом пляже? Чувствуете разницу? От нее и зависит правильное наполнение вашего чемодана.

Хотите выглядеть ярко, соблазнительно и в то же время уместно в любой ситуации? Наши подсказки помогут вам составить беспроигрышный отпускной гардероб, быть всегда на высоте и налегке.

Несколько полезных советов:

Прозвучит банально, но от этого не менее жизненно: на сафари в Африке вам не понадобятся дизайнерские туфли на шпильке, а для покорения Парижа не подойдет спортивный комбинезон с тысячью карманов и застежек.

Собираясь на двухнедельный отдых, подбирайте легко комбинируемые между собой вещи. Золотое правило гласит: каждый предмет гардероба должен сочетаться как минимум с тремя другими. Исключение составляют только пара невесомых нарядных топов.

Независимо от цели вашего путешествия никогда не помешает теплый джемпер и тюбик солнцезащитного крема в багаже - холодно бывает и в Африке, а в Лондоне все чаще асфальт плавится от жары.

Отпуск не время для экспериментов с обувью, не берите с собой новую пару. Чаще всего в путешествии хватает 3-х пар: спортивные, пляжные, парадно-выходные. Кстати, украшенные стразами сандалии могут успешно стать вторым и третьим "в одном флаконе" на пляжном отдыхе.

При упаковке багажа нельзя недооценивать важность аксессуаров. Серьги, бусы, браслеты занимают немного места, но зато позволяют полностью сменить образ, не меняя одежды.

Для упаковки чемодана или дорожной сумки существуют базовые правила: все тяжелое вниз, легкое наверх. К тяжелым вещам относятся обувь, книги, туалетные принадлежности.

Обувь - прекрасное место для хранения мелких вещей, таких как часы, бижутерия, очки в футляре и пр.

Счастливого вам отдыха!

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