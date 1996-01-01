Глубокое погружение

Если суета и спешка окружающего мира вас несколько вымотали, попробуйте открыть для себя новый мир - подводный. Для занятий дайвингом не нужно далеко ездить, сертификат международного образца можно получить во Владивостоке, который вам позволит опускаться на дно морское в любой точке мира, куда бы вы ни отправились в отпуск.

Услуги по обучению подводному плаванию предоставляют такие дайвинг-центры, как "ВладСкуба" и "Босфор". Набор желающих проводится с мая по октябрь, детей с 12 лет уже смело можно брать с собой на занятия. По здоровью есть ограничения: погружения на глубину противопоказаны лицам, страдающим эпилепсией, гипертонией, зависимыми от лекарств формами астмы, перенесшим операции на спинном и головном мозге и беременным женщинам.

Обучение длится около 2-3 недель. Сначала следует теоретический курс (около пяти занятий), обучающий основам поведения и безопасности под водой, правилам выбора подводного снаряжения; затем несколько погружений в специальном бассейне, в заключение - выход в море, конечно же, не без инструктора. Лучшими местами для дайвинга в Приморье считаются окрестные воды островов Рейнеке, Попова, Рикорда.

Во "ВладСкубе" занятия проводятся индивидуально, погружения происходят с берега, плата за курс - 8100 руб. В "Босфоре" цена вопроса несколько дороже - 10800 руб., занятия групповые, на острова вывозят на катере, и азы погружения студенты получают, ныряя с него. На время обучения всё снаряжение и необходимые принадлежности предоставляет школа.

По окончании обучения выдаются сертификаты PADI международного образца, с которыми дайверы имеют право погружаться на глубину до 18 м в любой точке мира. Каждый сертификат имеет свой номерной знак, при утрате его можно будет восстановить. При этом система PADI гарантирует высокое требование к безопасности и качеству услуг. При желании можно продолжить обучение дайвингу и получить сертификат более продвинутого уровня (до 30 м, с правом самостоятельно выбирать план погружения и работать подводным спасателем).