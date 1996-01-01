Сладкие новинки

- Наша семья очень любит сладости производства "Приморского кондитера", многие из них хорошо знакомы нам с детства. А есть ли у фабрики новинки, которые появились не так давно?

Как рассказали корреспонденту "ЗР-Диалог" на фабрике, новинки у "Приморского кондитера" появляются регулярно. Среди последних - вафельные конфеты "Джин-Джон" в виде глазированных палочек, обсыпанных орехом, а также глазированное ванильное печенье "Маэстро", покрытое шоколадной крошкой, и "Диско", обсыпанное кунжутом. Кроме того, в последнее время фабрика возобновила выпуск весового шоколада (вес плитки - 1,2 кг) в ассортименте (с фундуком, арахисом, изюмом, семенем подсолнечника). Всю эту продукцию можно приобрести в фирменном магазине "Престиж" на ул. Алеутской и в торговых точках города. К концу года "Приморский кондитер" планирует наладить выпуск молочного и темного шоколада с различными добавками в упаковке весом 100-150 г.