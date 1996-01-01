Такие разные суши

- Чем отличаются суши, которые продаются во Владивостоке, от тех, что готовят на родине этого блюда в Японии?

Отвечает Олег КИМ, повар онлайн-ресторана японской кухни "Осама-Суши":

- Сами японцы в основном употребляют суши, приготовленные по традиционным рецептам, которые с годами практически не меняются. В этом смысле жители Страны восходящего солнца достаточно консервативны, а вот европейцы, которые позаимствовали это блюдо из японской кухни, постоянно вводят какие-то новшества, изобретают разные рецепты. Сегодня во Владивостоке, так же как и во всем мире, самой популярной разновидностью суши являются роллы, в частности "Калифорния". Это ни что иное, как продукт европейской кулинарной мысли, фантазия на тему традиционного японского блюда.

Конечно, в меню каждого уважающего себя ресторана японской кухни есть и традиционные суши, которые мало чем отличаются от тех, что готовят в Японии, но, положа руку на сердце, могу сказать, что это блюдо в нашем городе не пользуется особой популярностью.