Для дальневосточников атрибутами успешности являются не только дорогой автомобиль и роскошная квартира, но и водное транспортное средство. Что может быть приятнее в жаркий летний день, чем промчаться по водной глади на собственном катере или яхте? В Приморье "морской" бомонд уже не первый год негласно выясняет, чья яхта круче.

Тому, что яхтенный бум наблюдается исключительно в Приморском крае, есть несколько причин. Большое количество богатых и очень богатых по дальневосточным меркам людей, живописные морские бухты, а главное, продолжительное лето и соответствующая температура воды. Согласитесь, покупать яхту для того, чтобы всего лишь месяц в году кататься по заливу Анадырь, не совсем практично.

Классовая ненависть

Первые частные водные средства появились в Приморском крае около 9 лет назад. Это были как подержанные катера до $10 тыс., так и прогулочные суда стоимостью $300-800 тыс. Их появление шокировало многих. О цивилизованном морском отдыхе в приморской столице в конце 90-х можно было только мечтать. Максимум, что предлагал рынок, - это прогулки на военных катерах, выкупленных частными лицами. А тут на акватории залива Петра Великого появились "ласточки", которые большинство горожан раньше видели только на "голубом" экране. Информация об их хозяевах никогда не афишировалась: "подозреваемые" во владении "буржуазным имуществом" вызывали не просто зависть, а самую настоящую классовую ненависть.

"Поначалу это был своего рода вызов обществу: владельцы дорогих катеров показывали свою значимость, - рассказал "ДК" владелец одного из таких судов. - Позже оказалось, что этот вызов несет за собой довольно ощутимые финансовые расходы: содержание яхты или прогулочного катера на протяжении нескольких лет вполне может сравняться со стоимостью приобретенного судна".

Однако со временем страсти улеглись. Чем больше яхт и катеров появлялось на акватории, тем меньше обыватели обращали внимание на персоналии владельцев. Впрочем, люди знающие утверждают, что и сегодня самые дорогие и красивые прогулочные суда принадлежат известным в Приморье бизнесменам и чиновникам. В их числе губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, опальный мэр Владивостока Виктор НИКОЛАЕВ и предприниматель Дмитрий ГЛОТОВ.

На зимовку - в теплые страны

Однако массовый катерный бум пришел в Приморье незаметно. По словам продавцов водной техники, сегодня судов VIP-класса в Приморье больше десятка. Причем интересная особенность: количество дорогих судов с каждым годом не увеличивается, а уменьшается. Этому есть объяснение. Зимовка яхты кажется пустяковой проблемой исключительно дилетантам в морской науке. "Подумаешь, вытащил краном на берег, обернул тентом и пусть себе стоит на стоянке", - думают многие перед совершением покупки. И только профессионалы знают, что такая зимовка может стать для роскошного плавсредства последней. Дело в том, что в основном все яхты, завозимые в Приморье, сошли со стапелей Японии, США и Таиланда, которые уже давно в качестве основного материала для изготовления корпуса применяют различные виды пластика. Так вот этот пластик не переносит низких температур. Сильный морской ветер и минус двадцать по Цельсию способны "убить" яхту за одну зиму. Поэтому владельцы дорогих яхт каждую осень оправляют своих "ласточек" на зимовку в теплые страны. В основном, в Южную Корею, хотя известны случаи перегона судов и в Страну восходящего солнца.

Но содержание яхты - это не только стоимость зимовки. Это заработная плата экипажа, который может включать до 5-7 человек, ГСМ, дополнительное оборудование: средства связи, эхолот, переделка кают... Но самые большие затраты - это ремонт. Тем более что во Владивостоке практически нет мест, где можно отремонтировать дорогую яхту. В общем, содержание такого прогулочного судна обходится владельцу в немалые деньги и приносит настоящую головную боль.

В очередь на стоянку

Что касается небольших катеров, то их, в отличие от яхт, содержать гораздо дешевле. Цена хорошего катера - $10-50 тысяч. Столь большой разброс цен объясняется, тем, что при приблизительно одинаковых характеристиках катера выпускаются разными производителями. Произведенные в Японии - самые дорогие: считается, что японский производитель водной техники так же надежен, как японский автопром. Среди самых популярных катеров - Yamaha FR26 вместимостью 10 человек и длиной 8,5 м. Его цена во Владивостоке зависит от года выпуска и варьируется от 30 до 45 тыс. "зеленых". Предыдущая модель - Yamaha FR24, вмещающая 8 человек и длиной 7,3 м, стоит от $20-30 тысяч.

Альтернативу японским производителям водной техники составляют "американцы", в основном предлагающие модели середины и конца 90-х гг. Катер Bayliner (вместимость 8 человек, длина 8,5 м) стоит около $ 30 тыс.

И это еще не конечная цена катера. Ведь за эти деньги покупается исключительно судно, а "начинку" для его эксплуатации часто приходится приобретать дополнительно. Под "начинкой" подразумеваются средства связи, аппаратура для поиска рыбы (если владелец - рыбак), швартовые принадлежности, сигнальные буи и средства спасения, спутниковая навигация, трапы и много другое.

Совсем недавно владельцы катеров стали тюнинговать свою технику, устанавливая более мощные двигатели. Но поскольку возрастающая мощь катера оборачивается увеличением расхода бензина - 100 л/час, таких смельчаков не очень много. Большинство ограничивается установкой лееров на носовой части судна или установкой на корме трапа для схода вводу. Обычно это делают те, кто увлекается дайвингом.

Ставить негде

Впрочем, потенциальных владельцев катеров эти суммы все же не пугают. С каждым годом количество зарегистрированных маломерных судов, вставших на учет в Государственной морской инспекции по маломерным судам (ГИМС), растет. По состоянию на конец мая на учете в ГИМС состояло 21 519 единиц.

И вся эта армада маломерного флота ищет новые места стоянок. Проблема - где поставить катер - все больше волнует их обладателей. Каждый ищет для себя наиболее приемлемый вариант. Так, владельцы дорогих яхт нашли альтернативу "теплым" странам. Сегодня часть судов зимует в крытых ангарах на заводе "Звезда" в Большом Камне, а летом перебираются на стоянки яхт-клубов. А вот для тех, у кого "ласточки" не такие "навороченные", мест в яхт-клубах Владивостока уже давно нет. Поэтому на акваториях Амурского и Уссурийского заливов возникают стихийные стоянки.

В этом году стихийным стоянкам объявлена война со стороны властей. Всю весну инспекторы ГИМС вместе с портовыми властями выявляли "подпольщиков" и заодно проверяли официально зарегистрированные водные стоянки. Проверки показали, что одна из самых лучших стоянок для яхт расположена на территории яхт-клуба "Семь Футов". Ее владельцы затратили значительные инвестиции на ее обустройство. На насыпном грунте построена площадка для зимнего хранения, а ряд пирсов активно эксплуатируется в летнее время. Все катера и яхты имеют регистрацию в ГИМС, с каждым клиентом заключен договор на хранение и обслуживание. Имеются три поста охраны. Налажена утилизация бытовых и прочих отходов. Единственный минус в том, что это VIP-стоянка: стоимость пришвартованных здесь катеров и яхт заходит далеко за 200-300 тыс. условных единиц. "К сожалению, свободных мест у нас нет и в ближайшие 10 лет не предвидится, - говорят ее представители.

Сколько стоит место на такой стоянке, владельцы не особенно афишируют, хотя и не скрывают, что далеко за $1000 в месяц. Приблизительно такой же ценник в яхт-клубе "Тихий Океан", который больше известен как стоянка катеров, принадлежащая владельцам рыбодобывающей компании "ТУРНИФ". Обслуживаются здесь суда администрации Приморского края и Владивостока. Выбор чиновников понятен: стоянка расположена в самом центре Владивостока, имеет не только охраняемую территорию, на которой можно при желании оставить дорогой автомобиль, но и отлично оборудованные пирсы, на которые подведены системы подачи воды и электроэнергии. Есть еще один немаловажный нюанс: экипажи катеров получают сводку погоды от диспетчеров "ТУРНИФа".

"Дефицит водных стоянок во Владивостоке имеется, - говорит представитель ООО "Тихий Океан" Александр НИКИТИН. - Но чтобы решить эту проблему, нужно дать возможность владельцам стоянок легализоваться. Вот только этот процесс не так прост: слишком много согласований и экспертиз в контролирующих инстанциях". И в этом он прав: оформление бумаг для легализации стихийной стоянки - дело очень хлопотное. Еще одним барьером для потенциальных предпринимателей являет тот факт, что стоянки возможны только в закрытых бухтах, а они в основном принадлежат военным. Выходом могло бы стать строительство понтонных пирсов, однако и они требуют особых разрешений. "Тихий Океан" установил у себя 6 понтонных пирсов, выполненных по финской технологии и способных выдерживать даже зимовку во льдах.

Пьяный капитан

Есть еще один момент, который часто замалчивается. Иногда приобретение катера в собственность является для владельца импульсивным шагом. И только после совершения покупки он узнает, что, оказывается, судно, как и машину, необходимо ставить на учет и ежегодно проходить техосмотр. Кроме того, если за штурвалом стоит собственник катера, он должен пройти обучение и получить удостоверение на управление катером или мотолодкой. Что же касается навыков управления водным транспортом, то даже курсы не в состоянии обеспечить владельцам катеров настоящую безопасность. Дело в том, что все больше судов стараются как можно дальше уйти от Владивостока. По словам инспекторов ГИМС, люди, стоящие у руля таких катеров, не совсем понимают возможную опасность подобного шага и порой не имеют практических навыков навигации по радару в тумане или темное время суток. При этом владельцы катеров даже не считают нужным уведомить пограничные и портовые власти о своем отходе с места стоянки.

Но самым ужасным - и основным! - нарушением на воде остается вождение транспорта в пьяном виде. Понятно, что на воде инспектора ГИМС в засаду не поставишь. Но даже если такой и попадется, владелец катера может просто прибавить газу. Устраивать погоню за ним никто не будет.