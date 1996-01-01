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Никаких компромиссов!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Особенно если это касается вашего комфорта. И тем более стиля жизни. Даже если речь идет всего лишь о диване. Впрочем, словосочетание "всего лишь" к таким диванам категорически не подходит. У подобных предметов мебели своя философия. Наполняя интерьер особым смыслом, они создают атмосферу - то, что так ценится обладателями таланта жить красиво. Дебютный показ этих диванов прошел во время миланского Salone Internezionale del Mobile-2007. Сегодня они с блеском демонстрируют свои достоинства дальневосточникам в салонах "Милленниум".

Статусно - не значит скучно!

Появление в интерьере концептуальной мебели ROLF BENZ выводит его на уровень экстра-класса. К тому же этот стильный кожаный трансформер отвечает новейшим мебельным тенденциям. Ни одной лишней детали. Минимум акцентов. Лаконичные формы. И нежный молочно-кремовый цвет. Его коже не страшен возраст. Более того, появившиеся со временем "морщинки" лишь подчеркнут ее благородство. А оранжевые подушки задают тон отличного настроения. И хотя распустившиеся на них цветы - признак лета, они будут актуальны и ветреной осенью, и снежной зимой, когда так отчаянно хочется тепла и света!

Демонстрируя способности к мгновенному преображению, этот диван обладает редким качеством - воплощать персональные представления каждого об эргономичности и удобстве. И, предлагая разные степени комфорта, легко меняет глубину и жесткость посадки, высоту подлокотников и угол наклона спинки. А навесной столик - приятный бонус от разработчиков модели - предоставляет больше удобства и больше удовольствия!

Высокотехнологичные конструкционные решения, лучшие материалы и высокие эксплуатационные свойства мебели ROLF BENZ - официальные характеристики марки. Потрясающий комфорт, 100-процентный relax и подлинная роскошь - восторженные отзывы покупателей.

Символ традиций

Тем, кто дорос до классики и, смело впуская ее в свой дом, не боится показаться скучным или несовременным, стоит обратить внимание на великолепный диван Piccadilly от MANTELLASSI. Вот уже более 80 лет эта итальянская фабрика воплощает в жизнь мечты своих статусных клиентов, совмещая высокую эстетику с подлинным уютом. Натуральные материалы, благородная цветовая гамма и богатый декор дивана Piccadilly подкупают. Теплые тона и золотистые оттенки расслабляют. А мягкая полукруглая форма располагает к общению. Причем на нем одинаково комфортно как вести степенные светские разговоры, так и, отбросив условности и забравшись с ногами, делиться самым сокровенным.

Если улица Пиккадилли - яркий символ британской столицы, то одноименный диван MANTELLASSI - символ европейского качества, итальянских традиций и английского вкуса к жизни. А уж британцы, согласитесь, определенно знают толк в ненавязчивой роскоши и отменном комфорте.

Сеть салонов "Милленниум":

Владивосток, ул. Мордовцева, 3, (4232) 22-30-20.

Хабаровск, Уссурийский б-р, 45, тел. (4212) 75-14-44, 75-14-45.

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