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"АмурЭкспоФорум" прошел с размахом
С 7 по 10 июня в Благовещенске состоялась ежегодная, тридцатая по счету, выставка-ярмарка "АмурЭкспоФорум". В ее работе участвовало 370 фирм, предприятий и предпринимателей. Выставка проходила по трем основным разделам: "СтройДом", "АмурБизнес", впервые самостоятельно представлен раздел "Туризм и отдых". Наибольшее число экспозиций представили благовещенцы - более двухсот. Порадовала посетителей ярмарки и география российских участников: от Санкт-Петербурга и Москвы до Владивостока, включая многие крупные промышленные центры - Челябинск, Красноярск, Томск и другие.
При поддержке администрации Амурской области, администраций Благовещенска, Тынды, Правительства ЕАО были организованы коллективные экспозиции по шести направлениям. Особое внимание было уделено развитию малых предприятий и туризма.
И действительно было что показать и даже попробовать. Так, предприниматель из села Малая Сазанка Татьяна РОМАНОВА за колбасные и булочные изделия была удостоена одиннадцати медалей, из них девять - золотые.
Пельмени и котлеты, хлеб, печенье, торты, водка и прочие вкусности посетители ярмарки пробовали, дегустировали и покупали, а взыскательные эксперты оценивали. В итоге участникам ярмарки было вручено 74 золотых и серебряных медалей за лучшее качество товаров и услуг. Кстати, впервые конкурс "Золотая и серебряная медали Амурской ярмарки" был проведен в 2001 году в дни работы двадцать четвертой международной выставки-ярмарки. С тех пор конкурс стал традиционным. Эти медали - знак общественного признания мастерства и творческой мысли предпринимателей.
Среди медалистов ярмарки - постоянные участники: Благовещенский мясокомбинат, Иркутский масложиркомбинат, Благовещенский винный завод, СХПК "Тепличный", ООО "Россия" (Благовещенск). Но стоит заметить, что впервые производство продуктов питания не стало главной темой ярмарки. Внимание гостей было привлечено многочисленными экспозициями "СтройДом". Новые строительные технологии, материалы, проекты будущих строек представили 123 участника выставки. С интересом горожане и гости воспринимали презентацию нового проекта известной благовещенской фирмы "Россия" - торгового центра "Острова", общая площадь которого составит 47 тысяч квадратных метров.
В номинации "продукция научно-технического и производственного назначения" четыре строительные фирмы получили три золотых и одну серебряную медали. Не менее значимо для всех предпринимателей-строителей и продвижение новых технологий, и реальные перспективы налаживания новых контактов.
В этой же номинации золотую медаль получил издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" из Владивостока.
В работе ярмарки приняли участие делегации трех провинций Китая. И, в отличие от прежних ярмарок, они представляли не только продукцию легкой промышленности, но и образцы высокотехнологичных товаров.
Особенно китайцы удивили посетителей своими автобусами и легковыми автомобилями. Российско-китайская автомобильная выставка была организована на открытой площадке и заняла более 1500 кв. м, где разместилось около 100 единиц техники. Китайские автомобили привлекли всеобщее внимание хорошим дизайном, невысокой ценой. Желающие могли здесь же оформить заявку на поставку автомобиля. Но, как правило, автолюбители, восхищаясь внешним видом, высказывали сожаление, что неизвестно, каковы эти авто в эксплуатации. И на случай ремонта неплохо бы китайцам открыть свои станции техобслуживания. Вполне вероятно, что эти замечания гости из-за Амура учтут и в недалеком будущем составят конкуренцию более дорогой японской технике.
В деловой программе ярмарки прошли презентации коллективных экспозиций, тематические круглые столы и семинары, мастер-классы и конкурсы. Любителей прекрасного интересовали выставки ювелирных изделий (Благовещенск, Тында, Якутск), работы амурских художников.
Самым экзотичным экспонатом, несомненно, был скелет амурского динозавра, вернее, его копия в натуральную величину, изготовленная амурскими учеными совместно с коллегами из Бельгийского королевского научного музея.
"Главное отличие "АмурЭкспоФорума - 2007" от предыдущих выставок - это высокий профессионализм участников и организаторов, - отметил генеральный директор ОАО "Амурская ярмарка" Анатолий ТЕЛЮК. - Жизнь подсказывает и изменение тематики. Если ранее делался акцент на ширпотреб, продукцию легкой промышленности КНР, то теперь преобладают амурские и российские производители. Строительный бум на Дальнем Востоке вызвал расширение экспозиций выставки "СтройДом". Есть столичные ярмарки - в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а все остальные относятся к провинциальным. Их в России много, но все отличаются невысоким уровнем обустроенности, то есть нет оборудованных по международным стандартам площадок. Ведь это очень затратное дело, не находятся пока предприниматели, которые хотели бы заниматься этим бизнесом. Нам приходится теснить своих предпринимателей и временно освобождать торговые залы для размещения экспозиций. Желающих поучаствовать в ярмарке с каждым годом становится больше, расширяется тематика. Так, следующую ярмарку в 2008 году мы предлагаем посвятить 150-летию Амурской области".
ДосьеЗа пятнадцать лет ОАО "Амурская ярмарка" провело 94 универсальные и специализированные выставки-ярмарки, в том числе тридцать международных, в работе которых участвовало более 10 тысяч фирм, предприятий, организаций, официальных делегаций из 32 стран ближнего и дальнего зарубежья. Постоянными участниками являются фирмы и предприятия из КНР. ОАО "Амурская ярмарка" - действительный член Российского союза выставок и ярмарок, включено в "Реестр надежных партнеров России" ТПП РФ.
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