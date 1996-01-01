Суйфэньхэ - новый взгляд

Издательская компания "Азия-Дейта" решила помочь дальневосточникам взглянуть на хорошо знакомый Суйфэньхэ новыми глазами.

Торговые центры растут здесь как грибы, все более и более ориентируясь на предпочтения и вкусы российских покупателей.

Частенько бывая в этом городе и хорошо зная местные традиции, сотрудники "Азии-Дейта" решили показать своим землякам другой Суйфэньхэ, рассказать о его истории и обычаях, о местах, где можно прекрасно отдохнуть. Замечательный парк, лыжная база - дальневосточные туристы только-только начинают открывать для себя эти гостеприимные места.

Как говорит директор издательской компании "Азия-Дейта" Андрей ПИВОВАРОВ, путеводитель, изданный в удобном карманном формате, призван помочь и любителям путешествий, и туристам, отправляющимся за покупками. Помимо сведений о самом городе, его культуре, в путеводителе содержится обширная информация о гостиницах, предприятиях сервиса, транспортной системе, банках, службах, в которые нужно обращаться в случае непредвиденных обстоятельств. И что не менее важно, здесь вы найдете адреса самых лучших магазинов. Впервые опубликована подробная карта Суйфэньхэ. Так что, вооружившись новым изданием "Азии-Дейта", вы самостоятельно сможете проложить удобный маршрут по городу, заранее наметить себе развлечения и, конечно же, определиться с адресами торговых центров, где можно купить качественный и недорогой товар. Получить более подробную информацию о самом путеводителе вы сможете, заглянув на сайт издательства: www.asiadata.ru.

Пока что в магазины поступило первое издание путеводителя, но в скором времени компания намерена подготовить его следующую версию - еще более полную и познавательную. Этот проект может быть востребован не только туристами, но и китайскими производителями, торговыми центрами как рекламодателями. В самых ближайших планах "Азии Дейта" - выпуск подобного путеводителя по Харбину, Даляню и Пекину. Эти города также любимы дальневосточными туристами.