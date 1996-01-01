Ягода малина нынче в дефиците

- Почему в этом году ягоды на рынке такие дорогие?

Цены на ягоды во многом зависят от урожая. Клубники в этом году очень мало, главная причина - жаркая и сухая погода, которая стояла в начале лета в большинстве районов Приморья. Малина тоже в большом дефиците - зимой многие кусты повымерзли, а то, что осталось, попало под засуху. Чуть лучше обстоят дела со смородиной и вишней - в некоторых районах края они пострадали от болезней, вредителей и засухи, в других урожай неплохой, поэтому и цены на эти ягоды доступные.