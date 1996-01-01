На повременную оплату телефонной связи перешли лишь 15% абонентов

Расскажите, пожалуйста, какие тарифы после введения повременной оплаты за телефон чаще всего выбирает население?

Как сообщили "ЗР-Диалог" в ОАО "Дальсвязь", с введением повременной оплаты платежи абонентов, которые много разговаривают, возросли, а мало говорящие абоненты стали экономить.

"Иными словами, абонент получил возможность управлять своими расходами. Произошла определенная диверсификация. Основная часть наших абонентов - 64,4% - выбрала безлимитный тариф - абонентскую плату. Кстати, для Дальсвязи повышение тарифов на безлимите было минимальным среди всех компаний, входящих в "Связьинвест". Можно сказать, мы взяли определенное время на то, чтобы выяснить, какое количество абонентов выберет ту или иную форму оплаты. В начале июня мы провели повышение тарифов на безлимит, но оно также незначительно. Еще 19,9% абонентов не имеет технической возможности выбора тарифа и выплачивают абонплату, размер которой ниже безлимитного тарифа. Повременную систему оплаты предпочли 15% наших клиентов, комбинированную - 0,7%", - сообщили в "Дальсвязи".