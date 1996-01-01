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Цены на аренду квартир растут

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бездомные и бесквартирные граждане в нашей стране имеют право арендовать жилье, и для многих это стало выходом из положения. Правда, арендаторов постоянно беспокоит рост арендной платы.

Грозит ли рынку очередной рост цен? Об этом в интервью ДДГ "ЗР" рассказал генеральный директор Группы агентств "Ассоциация "Виктория" Вадим МОСКВИН.

- Рост цен обычно подогревает спрос. Можно ли говорить, что он сегодня повышенный?

- Нет. Сегодня он не выше, чем в прошлом году. Как на новогодние праздники упал, так и не поднимается. Если в том году зима для владивостокского рынка аренды жилья была плохой, а весна - хорошей, то в этом - зима была хорошая, но зато весной никакого всплеска замечено не было. Может быть, он "ушел" в осень. В этом деле и сезонность - "плавающая". Кроме того, спрос сейчас очень неплохо покрывается предложением. Летом в большом количестве на сдачу пошли "дачные" квартиры, то есть те, хозяева которых на все теплое время уезжают и живут на своих дачах. Такого жилья традиционно много. И этот год не исключение.

- В чем причина снижающегося спроса?

- Вероятно, те арендаторы, у кого денег было побольше и имеется стабильный доход, стали активнее покупать жилье под ипотеку. Они уходят с этого рынка как клиенты.

- Но есть выводы аналитиков, что аренда жилья зачастую может быть намного выгоднее, чем покупка с помощью ипотечного кредита. И не только для низкооплачиваемых категорий граждан, но и для вполне состоятельных. Ведь за одно и то же жилье можно платить по 15 тысяч рублей в месяц, если оно в аренде, и по 40 тысяч, если ты его приобрел с помощью кредита.

- В прошлом году квартиры с арендой по 15 тысяч руб. считались довольно дорогими, а сделки по ним - высокого уровня. Теперь такой размер платы считается вполне нормальным, и за эти деньги квартиры снимаются довольно живо. И не сказать, что их берут богатые люди. Цены аренды, конечно, растут. Но не так резко, как непосредственно на рынке продажи жилья. Для примера, аренда квартир Петербурга посуточно выросла более значительно.

- Некоторые, приезжая во Владивосток на лето, надеются снять домик где-нибудь в пригороде, у моря. И подешевле. На что они могут рассчитывать?

- Такого предложения сегодня очень мало. Кроме того, дома без услуг "избалованный" народ уже не снимает, а дома с услугами - не может. Строение с претензией на "звание" коттеджа сдается по ценам на порядок выше - несколько тысяч долларов в месяц.

- Не секрет, что в новых домах годами не заселяются новые квартиры. Даже если они уже подготовлены для проживания. Некоторые их владельцы, в условиях быстрого роста цен, считают для себя выгодным использовать их как "копилку денег". .

- Конечно, лучше сдавать квартиры, хотя это личное дело собственника. Однако некоторые арендодатели просят за них не очень реальную плату. Пытаются накрутить в два раза больше, чем в обычном жилом фонде. Правда, есть определенный контингент квартирантов, желающих жить в новострое и согласных платить дороже. В этом секторе рынка сегодня предложение примерно такое же, как и спрос. Хотя оно может быть и значительно больше.

- То есть особых потрясений рынок аренды жилья в ближайшее время не ожидает?

- Никаких. Кроме того, что через милицию налоговыми органами планируется "потрясти" хозяев, сдающих квартиры, за неуплату налогов.

- Кстати, в пакете услуг занимающихся арендой агентств по этому поводу у вас появилась новая услуга?

- Да, мы теперь оформляем налоговые декларации арендодателей.

- Надо полагать, что налоги дороже не суммами, а связанными с ними хлопотами?

- А какие хлопоты?! Они - у частника, который сам сдает жилье. А через агентство - мы и декларацию подадим и, если собственник нам это поручает, рассчитаем и заплатим налоги. Это не так сложно, как кажется, и значительно лучше, чем если вдруг откроется, что человек не платил налоги, и ему столько намотают, что он откровенно пожалеет... Кстати, подсчитано, что доходность средней владивостокской квартиры, которая сегодня сдается в наем, составляет всего около 6%. Это совсем немного. Есть арендуемое жилье и с "нулевой" доходностью. Их владельцев устраивает уже то, что они хоть как-то "сводят баланс" без убытков.

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