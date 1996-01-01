Новый бренд от владивостокских дизайнеров

Группа владивостокских дизайнеров вывела на рынок новый бренд OUT OF STATUS ("Вне статуса"). Под этим брендом будут продаваться коллекции молодежных футболок.

"Футболка,- считают создатели нового бренда, - является самым внестатусным элементом одежды. Футболки носят все, независимо от занятий, социального положения, сексуальной ориентации, вероисповедания, пола и музыкальных предпочтений. Наши коллекции уникальны тем, что ни одна футболка не выходит тиражом свыше 3-х экземпляров и имеет эксклюзивный дизайн".

Мысль о создании своего бренда пришла в голову Константину ГОРБУНОВУ давно. Потом к нему присоединились Алексей БИРЮКОВ и Антон ЛУШАКОВ. При содействии полиграфической компании "Алина" за два месяца креативная группа разработала и выпустила коллекцию футболок двух направлений: "Friday Night" и "Version 1.0". В дальнейшем дизайнеры планируют расширить ассортимент.