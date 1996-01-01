GDG предлагает заплатить раз, а лечиться год

Компания George Dental Group объявила о готовности принимать на лечение всех желающих по фиксированной цене - в продажу поступили годовые абонементы на лечение зубов. Консультации по программе и реализацию полисов начала страховая компания "МАКС".

Годовой полис представляет собой стандартный полис добровольного медицинского страхования. Причем впервые у жителей Приморья появилась возможность приобрести полис ДМС отдельно на стоматологию. Купить его может любой желающий, в то время как раньше полис ДМС продавался преимущественно юридическим лицам по принципу коллективного страхования.

К реализации программы "Стоматология - годовой абонемент" компания приступила с июля 2007 г. Прием по полисам ДМС ведется во всех филиалах GDG во Владивостоке и в медицинском центре "George" в Уссурийске.