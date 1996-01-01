Откуда взялся "Билетур"?

"Приморское агентство авиационных компаний" зарегистрировало новое название для своей розничной сети - "Билетур".

На сегодняшний день компания имеет более 40 точек продаж по всей России, в сферу деятельности "Приморского аэроагентства" входят туризм, реализация авиа- и железнодорожных билетов, справочная служба ("Аэросправка"), аренда различных видов транспорта, а также целый спектр дополнительных услуг.

"Название нашей компании не изменилось, - комментирует директор по маркетингу Антон МАРТЮШЕВ. - "Билетур" - это новая торговая марка, под которой теперь работает наша розничная сеть, постепенно офисы продаж по всей России будут оформлены в едином стиле. В августе мы планируем открыть еще 2 офиса - в Мурманске и Воронеже".