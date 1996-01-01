Архитектурой Владивостока займется Юрий Норкин

В администрации Владивостока назначен новый председатель комитета по архитектуре и градостроительству. Вместо исполнявшей обязанности председателя комитета Татьяны НОВОКШОНОВОЙ реализовывать градостроительную и архитектурную политику администрации Владивостока будет Юрий НОРКИН.