Как сэкономить на телефонной связи

Компания ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), национальный оператор междугородной и международной связи, открыла представительство во Владивостоке. Именно с приморской столицы МТТ приступил к освоению Дальнего Востока.

До 2006 г. в России существовала монополия на услуги "дальней" связи. Однако с января прошлого года в результате демонополизации рынка все абоненты РФ получили право самостоятельно выбирать оператора международной и междугородной связи. Не стали исключением и абоненты Приморского края - теперь они также имеют возможность заключить договор с оператором дальней связи.

Компания "МТТ-Владивосток" ориентирована как на юридических лиц, расходы которых на междугородную и международную связь на сегодняшний день достаточно высоки, так и на физических, для которых актуальны невысокие тарифы. "Монополия одного оператора не позволяла сократить эту статью расходов, сейчас такая возможность появилась, - считает генеральный директор ООО "МТТ-Владивосток" Аркадий ГРИНЬКО. - Чтобы начать пользоваться нашими услугами, клиент должен лишь заключить договор на обслуживание. Все технические моменты (переключения, расторжение договора с прежним оператором и т.д.) компания решает без участия абонента. При этом процедура набора номера для клиента не меняется. После переключения он, как прежде, набирает 8, код города и номер телефона. Дополнительных цифр или кодов набирать не требуется".

Компания МТТ была основана в 1994 г. для обеспечения взаимодействия между региональными сетями операторов подвижной связи. "Более 12 лет компания обеспечивает междугородный и международный трафик всех российских сетей по межоператорским соглашениям, - рассказывает Аркадий Гринько. - Для этого была спроектирована, построена и введена в эксплуатацию полностью цифровая транзитная сеть МТТ федерального масштаба. После 1 января 2006 г. МТТ стал оказывать услуги междугородной и международной связи конечным потребителям на территории всей страны, разрушив существовавшую монополию на предоставление услуг "дальней" связи".

Сегодня представительства компании МТТ открыты в крупнейших городах России и работают под единым сквозным брендом телекомактивов АФК "Система", в которую, помимо МТТ, входят МТС, МГТС, "Комстар" и др. Все бренды отличаются цветовым обрамлением: красное - для МТС, голубое - для МГТС, синее - для "Комстар-ОТС". Для МТТ был выбран фиолетовый, королевский цвет, символизирующий высочайшее качество, стабильность и уверенность.

В среду, 25 июля, МТТ проведет пресс-конференцию. Вы можете звонить по телефонам (4232) 76-86-04, 22-86-04 или присылать вопросы на электронную почту: info@mtt-vl.ru