Угроза федерального ритейла

В последние несколько лет Приморьем заинтересовались федеральные розничные сети. Первой, кто обратил внимание на восточную окраину России, стала компания "Евросеть", второй - российская сеть "Эльдорадо". Сейчас эксперты прогнозируют рост интереса к региону федеральных продовольственных сетей.

О том, как скоро это случится, в интервью ДДГ "ЗР" рассказал побывавший недавно во Владивостоке по приглашению сети REDMART директор Core Competences - Retail Evolution Company, член Ассоциации независимых директоров, эксперт наблюдательного совета Financial Director BBPG Олег БАКУН.

- Многие связывают ваше появление в Приморье с интересом к региону федеральных сетей.

- Цель визита - оценить рынок Владивостока на предмет будущего развития сети "REDMART". Я и специалисты, прибывшие со мной, провели оценку возможных потребностей сети "REDMART" в инвестициях, создании распределительного центра, расширении и внедрении новых услуг в сети магазинов. В общем, мы бизнес-консультанты.

- Вы много ездите по России, оцениваете развитие розницы как эксперт. На ваш взгляд, какие основные тенденции развития розничных сетей в России на сегодняшний день?

- Главная тенденция на этом рынке - это укрупнение сетей. Пока мы наблюдаем этот процесс в центральном регионе России. Так, несомненным лидером российского рынка является Х5 Group ("Пятерочка" и "Перекресток". - Прим. автора). Оборот этой компании около $ 3,5 млрд. Около $3 млрд - оборот национальной федеральной сети "Магнит". На третьем месте - немецкая сеть "Метро". Однако этим компаниям становится тесно в центральном регионе. Идет консолидация, и постепенно эти федеральные сети идут на другие рынки. Пока это Урал, хотя некоторые предпринимают попытки дотянуться до Сибири. Однако этот процесс идет не так быстро, как задумывали главные игроки. Основным препятствием, сдерживающим развитие федеральных компаний, является логистика. Так, "Перекресток, " который "сидит" в Тюмени, имеет логистическую составляющую 13% от оборота. Это очень большие расходы и неэффективное развитие бизнеса. С другой стороны, мы видим, что рынок еще недостаточно концентрирован. Хотя в Москве и Санкт-Петербурге консолидация этого бизнеса высока.

- А какую долю контролируют наши розничные сети? И какой им взять курс развития?

- В нашей стране 5 самых крупных компаний ритейла контролируют всего 5% этого рынка, так что активно развиваться компании еще могут долгое время. Времена жесткой конкуренции еще не наступили. Но сегодня особенно важным является определение целевой аудитории. Крупные компании действуют по другому принципу. Они не только открывают форматы, рассчитанные на все группы, но и небольшие форматы для удобств живущих рядом. Все более популярными становятся дискаунтеры. Что касается Владивостока, то, возможно, здесь повторится сценарий Сибири, где основным консолидатором выступают не федеральные сети, а местные. Так, сибирская компания "Холлидей Классик" провела ряд сделок по слиянию. Они слились с компаниями "Сибириада", "Солнечные продукты" и "Корра". Это позволило акционерам поднять капитализацию бизнеса. Таким образом, Владивосток имеет ограниченное время, чтобы участники на этом рынке могли взять курс на капитализацию рынка. А основной ключевой составляющей этой капитализации будет выступать доля рынка. Поэтому те компании, которые смогут доминировать на своем рынке, будут иметь несколько возможностей развития. Первая - эта сохранение и развитие бизнеса, вторая - частичная или полная продажа бизнеса.

- Есть мнение, что потребитель большую часть покупок совершает не в продовольственных розничных сетях, а на рынках и торговых зонах. Во Владивостоке, по официальным данным, 55 рынков. Это может служить препятствием для развития сетей?

- Может. В Москве продовольственных рынков уже практически нет. Когда у вас этих рынков не будет, можно говорить о том, что начнутся ценовые столкновения между участниками рынка. Однако в этом и есть потенциал. Ведь по мере перетягивания потребительского спроса доля розничных сетей в продовольственном рынке будет увеличиваться.

- Производители говорят, что розница диктует цены. Место на полке стоит дорого, а пробиться туда еще трудней. Таким образом, торговля диктует правила игры производителям.

- Федеральные сети, приходящие в регион, сталкиваются с противодействием местных производителей. Конфликт сетей и производителей в регионах имеет экономическое обоснование. Нужно понимать, что доля рынка производителя - это полочное пространство ритейлера. Когда на рынке нет крупных компаний, они работают через сотни мелких операторов. Это могут быть ларьки, киоски, рынки, магазины и павильоны. Но как только приходит федеральная сеть, все меняется. У консолидированных компаний контракты с крупнейшими национальными и международными производителями. Это позволяет им выдавить с полок продукцию местных производителей. В связи с этим они могут диктовать свои правила производителям.

- В центральных регионах страны сети создают собственные торговые марки и бренды. Эта тенденция оправдана?

- Развитие собственных торговых марок - необходимая составляющая стратегии торговых операторов. Это обеспечивает доходность торговых операций в условиях жесткой конкуренции. Собственная торговая марка позволяет потребителю сравнить торговую марку производителя и сети. Причем в мировой практике продажи производителя могут идти в ноль или в минус. Поэтому мировые сети зарабатывают на своих эксклюзивных брендах и собственных торговых марках. Более того, розничные сети могут купить производственные мощности и на их базе выпускать продукцию под собственной маркой. Особенно это актуально для регионов. Есть и другой путь, когда оператор рынка покупает региональный бренд, заводит его в свой портфель марок и в дальнейшем продает его исключительно в своей сети.

- Что вы можете сказать об уровне игроков на приморском рынке?

- Я не могу судить о состоянии каждой сети, так как для этого мне нужно немного больше времени провести у вас. Однако меня порадовал уровень сети "REDMART". Сеть демонстрирует хорошие отраслевые стандарты, качественную работу с покупателем и хороший ассортимент товара. Главное, что компания строит свои бизнес-процессы, ориентируясь на запросы конечного потребителя. Да, еще отмечу интересный факт. Сеть имеет хорошую динамику роста товарооборота. Это говорит о том, что идет капитализация компании. Если рост продолжится, то компания имеет все шансы выйти за пределы Владивостока. Также это делает ее очень привлекательной для инвестиций.

- О том, что в Приморье придут федеральные розничные сети, местные ритейлеры говорят не первый год. Но по факту ни одна федеральная розничная сеть не обозначила даже своих намерений по приходу в Приморский край. На ваш взгляд, стоит ожидать прихода хотя бы одной федеральной сети в ближайшее время или же местные игроки рынка могут не волноваться?

- Волноваться пока не стоит. Крупные игроки придут только после того, как они обоснуются в Сибири. Хотя у вас процесс вхождения пройдет очень быстро. Да, сегодня, когда обкатывается логистика в Сибири, видно, что она сильно тормозит развитие сетей. Там она 13%, но нужно учитывать, что там в отдельные времена года товар вообще тяжело доставить. У вас все проще. Есть железная дорога круглый год. Логистика у вас может быть не 13%, а 7%. Но еще раз повторюсь, что ваши компании к этому времени уже должны иметь стратегию развития в этой ситуации. А разговоры о том, что плотность населения делает развитие ритейла в вашем регионе невыгодным, иначе как заблуждением назвать нельзя.