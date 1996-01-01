Турпоход за здравым смыслом

С 1 июня вступил в силу изрядно переписанный Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Взамен административного регулирования туристического рынка вводится финансовое регулирование, а сам рынок приобретает двухэтажное строение.

На "верхнем этаже" - туроператоры. Только они теперь имеют право заключать договоры на услуги гостиниц, перевозчиков, гидов, т.е. формировать туристический продукт. Туроператор - это компания, которая включена в Единый федеральный реестр. Для этого необходима финансовая гарантия: либо в виде банковской гарантии, либо в виде страхового договора (в этом и заключается суть финрегулирования).

А вот рекламировать сформированный пакет договоров на услуги и продавать его гражданам могут не только туроператоры, но и обитатели "первого этажа" - турагенты. Но - и это очень важно - турагенты могут работать только от имени туроператоров.

Что теперь ждёт туристическую отрасль Приморского края? Прежде всего, сокращение количества туроператоров: на 31 мая их было 137, по состоянию на сегодняшнее число - 92. Кстати, по этому показателю мы - третьи в стране, после Москвы и Санкт-Петербурга. Но не стал бы благодушествовать по поводу статистического позитива. На самом деле туристический сектор экономики края финансово маломощен, его капитализация близка к нулю. Ни одна наша туристическая компания не осилила банковскую гарантию, предпочли ограничиться страховым договором. Честно говоря, удивлен таким оптимизмом наших страховщиков. Думаю, что уже к концу года их ждут неприятные открытия.

Конечно, деньги у приморских туроператоров водятся. Но, во-первых, не так много, а во-вторых, большей частью - "серые". Приведу несколько цифр. В 1997 году объём выручки туристических компаний края составил 112 млн. рублей. Спустя десять лет, в 2006 году - 335 млн. рублей. Но рублей, попорченных инфляцией. А вот если посчитать выручку в ценах 1997 года (т.е. с учётом дефлятора) - выходит всего 60 млн. рублей. Получается, что за десять лет официальная выручка приморских туркомпаний сократилась почти вдвое. Неважно обстоят дела и с официальной зарплатой. Только шесть из 92 туроператоров Приморского края платят своим сотрудникам по ведомости зарплату, сравнимую со средним по краю уровнем. Остальные, наверное, платят не меньше. Но в конверте.

Почему так происходит? Почему рост количества въезжающих и выезжающих туристов не позволил нашему турбизнесу накачать финансовые мускулы? Почему Приморский край десятый год подряд занимает третье место в России по совокупному показателю въездного и выездного международного туризма, но сколько-нибудь масштабных и заметных взгляду инвестиций в туристическую инфраструктуру не видно? Причин несколько.

Первая причина - закупоривание каналов получаемого дохода между основными сегментами туристического рынка.

По нашим оценкам, совокупный вклад туризма в валовой региональный продукт составил в 2006 году примерно 7 млрд. рублей, т.е. около 3% ВРП. Используя методологию сателлитных счетов, утверждённую Всемирной туристской организации, мы попытались разобраться в том, как распределяется этот доход. Вот что получилось: 1) предприятия торговли и общественного питания - 3,5 млрд. рублей; 2) транспортные предприятия - 1,3 млрд. рублей; 3) гостиницы и дома отдыха - 0,8 млрд. рублей; 4) турбазы и палаточные городки - 0,5 млрд. рублей; 5) индустрия развлечений - 0,5 млрд. рублей; 6) собственно туроператоры - 335 млн. рублей.

Таким образом, собственно туркомпаниям достаётся менее 5% генерируемого рынком финансового потока. 5% - это плата за услуги по формированию и продвижению туристического продукта. Почему только 5 процентов? Потому что размер платы за услуги по формированию и продвижению туристического продукта прямо пропорционален экономической свободе в тех сегментах туристического рынка, где изготавливается сам продукт. Если на рынке действует много транспортных предприятий и много гостиниц - туроператор способен торговаться с ними о размере своей маржи; если эти сегменты монополизированы - никто с туроператором торговаться не будет, ему просто диктуют цены.

В Приморском крае транспортный сегмент туристического рынка чрезвычайно монополизирован: авиационное сообщение края с иностранными государствами фактически контролирует единственная компания, автомобильное международное сообщение - две компании, железнодорожное пассажирское сообщение - одна компания. Иными словами, продукт есть, но его немного и продавцов немного: они и диктуют цены. Придут новые продавцы - появятся новые маршруты, новые транспортные возможности.

В гостиничном сегменте монополизма нет - но нет пока и самого продукта. В крае нет ни одного отеля, прошедшего международную классификацию и внесённого в реестр Федерального агентства по туризму. Думаю, что появление крупных гостиничных сетей позволит и в этом сегменте рынка создать качественный турпродукт в достаточном объёме.

Вторая причина - своеобразная структура въездного и выездного туристического потока. Стоит признать, что весьма значительную часть этого потока не следует вообще относить к туризму. Простой пример: в 2004 году в Приморский край въехали 178 300 туристов из КНР, а в 2006 году - 74 530. Почему въездной поток из КНР обмелел в 2,4 раза, а количество туристов из Японии, Республики Корея и других государств за этот же период выросло на 41%. Ответ простой - выпавшие из статистики сто с лишним тысяч китайских граждан туристами и не являлись. Это были китайские рабочие, которые по каналу турфирм въезжали в Приморский край и пристраивались здесь на заработок. Кстати, именно за это 17 приморских туркомпаний были лишены права работать на безвизовом направлении.

Теперь посмотрим на выездной туристический поток. Мы проанализировали деятельность 30 местных туркомпаний, которые имеют право работать на безвизовом направлении. В 2006 году они организовали выезд в КНР 632 732 российских граждан, из них каждый третий (195 179) - это "помогай". В соответствие со статьёй 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" к туризму относятся только "временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (...) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания". Вполне очевидно, что с формально-юридической точки зрения деятельность многих приморских туристических компаний, наделённых правом осуществлять безвизовый туристический обмен с КНР, с большой натяжкой может быть отнесена к туризму. Да и с экономической точки зрения - тоже.

Ни китайские гастарбайтеры, ни российские "помогаи" финансового топлива для сооружения туристической инфраструктуры не прибавляют. Они экономят на всём и этим понижают стандарты обслуживания и на предприятиях транспорта, и в общепите, и в отелях. Другое дело - китайские туристы. Их по безвизовому обмену приезжает к нам немало (до 70 тысяч ежегодно), да и деньги у них водятся. Они - настоящий ресурс развития туризма. К сожалению, ряд приморских компаний делает всё, чтобы оттолкнуть китайских туристов от Приморского края. Они кормят их за копейки, селят как попало. Хороших впечатлений от такого сервиса не остаётся.

Причина такой недальновидной бизнес-стратегии понятна. Долгие годы действовали очень низкие входные барьеры в сегменте туроператоров, поэтому он оказался переполнен. Сейчас здесь - очень жесткая конкуренция. И очень часто демпинг - это единственный способ выживания для туроператоров. Но демпинг разрушает рынок, поэтому финансово маломощным придётся уйти из этого сегмента рынка. Индустрия гостеприимства готова впитать по-настоящему способных специалистов, умеющих работать с людьми. Ну а те, кто превратил в источник дохода торговлю разрешениями на безвизовый туристический обмен, кто зациклился на перевалке через границу "помогаев" и больше ничего не делает для развития туризма - они смогут найти себя в логистике. Так что без работы никто не останется.

Надеюсь, что механизм фингарантий позволит выбраковывать недобросовестных и непрофессиональных туроператоров. Кроме того, всерьёз рассчитываю на объединение крупнейших туроператоров края в ассоциацию. Нашим туроператорам стоит поучиться у Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров: вот где креатив и динамика! К сожалению, степень самоорганизации в нашем турбизнесе пока очень слабая. Здесь придётся поработать.

Также для нас немаловажен приход в край крупных международных и общенациональных туроператоров. Они для нас - носители управленческих технологий, держатели контактов с международным туристическим мэйнстримом и, конечно, обладатели финансов. Отмечу первые шаги российской сети "Азимут" во Владивостоке: пока больших ошибок в работе я не увидел, очень интересные планы развития.

Без капиталовложений извне, за счёт собственного финансового потока обустроить инфраструктуру туристического рынка края пока невозможно. Но кроме денег важны технологии, кадры и контакты. Приведу пример. За время работы в крае представительства Национальной туристической организации Республики Корея численность корейских туристов выросла в два раза, а численность наших туристов в Корею выросла почти в два раза. Сейчас мы налаживаем работу с аналогичными организациями КНР, Японии и Филиппин.

Хочу подчеркнуть, что мои соображения - это не полный и не исчерпывающий анализ состояния и перспектив туристического рынка Приморского края. Мы, безусловно, учитываем в работе проработанные предложения профессионалов туристического рынка, мнение учёных, критику наших зарубежных коллег и жалобы клиентов туристического рынка. Только такое сочетание - залог успешной работы.

Об авторе. Герман ЗВЕРЕВ, руководитель департамента международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края.