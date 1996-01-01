Позвони мне по IP

Немногим более года назад на территории России начали работать новые "Правила присоединения электрических сетей". Именно "начали работать", так как вступили они в силу с 1 января 2006 г., а еще полгода ушло на утверждение тарифов на услуги. Минсвязи тянуло время, опасаясь скандала.

Сегодня руководители всех компаний - альтернативных операторов связи вспоминают эти полгода как самое тревожное время в своей деловой жизни. Ибо если бы министерство решилось буквально следовать "Правилам", то в лучшем случае им пришлось бы забыть про независимость, превратив компании в филиалы своих более крупных конкурентов. А в худшем - вовсе закрыть бизнес.

Согласно "Правилам" местным операторам IP-телефонии, например, чтобы работать дальше, нужно было установить у каждого клиента свой телефон - специально для IP- телефонии. Затем получить лицензии и разрешение на зоновую и междугородную и международную (дальнюю) связь, а для этого создать зоновую и российскую сеть своих представительств. При том, что средняя стоимость построения такой сети составляет около $50 млн.

Всем изначально было понятно, что у мелких местных компаний таких денег нет. Да и не нужны рынку тысячи дублирующих друг друга компаний связи. Тогда зачем суета? Специалисты сходились во мнении, что скрытая цель новых "Правил" - монополизация рынка связи в интересах самых крупных компаний и чиновников, за ними стоящих. Задача: законным путем набросить на шею альтернативных операторов такую удавку, чтобы сама возможность дышать показалась им манной небесной.

Минул год. Что имеем в активе?

Во-первых, у альтернативных операторов связи слегка отлегло от сердца, так как стало ясно, что "убивать" их пока не будут. Во-вторых, взаиморасчеты между компаниями начали выстраиваться в систему, что само по себе неплохо. В-третьих, ускорился переход пользователей Интернет на DSL. В-четвертых, поставленные в жесткие условия альтернативные операторы живее ищут свободные "ниши" и осваивают новые технологии. Нормой становится круглосуточная поддержка. Большинство компаний открывают клиентам счета, которые можно пополнять, не покупая новую карточку?

Вот, пожалуй, и все. Что в пассиве?

Во-первых, рост цен. IP-телефония подорожала примерно на 1 руб. за мин. Интернет через коммутируемое соединение - в 2,5 раза. Причем как раз в тот момент, когда к нему стали подключаться пользователи со скромными доходами. Об этом говорит тот факт, что естественное после повышения цен сокращение объема общего коммутируемого трафика сопровождается, как ни парадоксально, ростом количества клиентов. Вот им-то, тем, кто до ADSL еще не дозрел, за час в сети приходится платить по 26-27 руб.

Во-вторых, узаконенная "Правилами" многоступенчатая иерархия компаний связи дает возможность "встраивать" в нее паразитирующие звенья. Например, стоило только появиться технологии беспроводной передачи данных WiMax, как тут же в Москве объявилась компания, уже имеющая лицензии на необходимые для этого эфирные частоты во всех крупных российских городах. Теперь местным операторам нужно заключать с ней договор и отстегивать деньги за использование частот. Хотя при других обстоятельствах они сами могли бы выкупить у государства право использования частоты в своем городе и дань не платить.

В-третьих, многие специалисты прогнозируют постепенный, но быстрый рост цен на IP-телефонию. Чтобы дать такой прогноз, нужно лишь сравнить тарифы операторов IP- телефонии и двух крупнейших в России операторов дальней связи - Ростелекома и МТТ (см. таблицу). Могут ли они допустить такой разрыв не в свою пользу? При том, что проблема "выравнивания тарифов" кажется сложной только на первый взгляд. А на самом деле решается просто. И вот как.

Каждый телефонный междугородний или международный IP-звонок нужно на определенном этапе вытащить из Интернета и маршрутизировать на нужную страну и нужный телефон. Раньше за очень умеренную плату эту услугу оказывал IP-операторам сам Ростелеком. Теперь это делают его "дочки", тоже, как и он, входящие в холдинг "Связьинвест". Ростелеком поднимает тарифы за трафик "дочкам". А те, в свою очередь, поднимают их IP-операторам, которые поднимают тарифы нам - вечно крайним потребителям.

Многие специалисты уверены и в том, что сходную роль играют и операторы зональной связи, что всю отрасль российской связи следовало строить на основе двух звеньев, а не трех. В первой группе - те компании, кто работает непосредственно с абонентами. Во второй - те, кто обеспечивает первым связь между собой. И все. Мировой опыт свидетельствует: чем ближе бизнес-схема к схеме технологической, тем лучше для всех, кроме дармоедов и коррупционеров.

В-четвертых, никто из альтернативных операторов не застрахован от произвола вышестоящих конкурентов. Например, не так давно одна крупная компания зоновой связи попыталась придушить маленького IP-оператора, отказавшись пропускать к нему звонки своих абонентов. На комиссии по спорам в Москве зональному оператору указали на то, что он не имеет право отказать в заключении договора, если сам оказывает подобную услугу. Зональный оператор понял, что допустил политическую ошибку, и притих. Но, на всякий случай, на будущее свою услугу переназвал. И теперь его карточки IP-телефонии называются... ну, не важно.

Ну и, наконец, неизвестна динамика, с которой альтернативным операторам будут перекрывать кислород, или, точнее, снимать с них сливки. Вероятнее всего, как и во многих потребительских отраслях, уровень тарифов на услуги связи будет зависеть не от конкуренции на рынке, а от уровня доходов потребителей. Ведь созданный "Правилами" механизм позволяет крупным компаниям легко изымать прирост зарплат населения через очередное повышение цен.