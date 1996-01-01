Турбизнес понес потери

73 приморские компании вошли в Единый федеральный реестр туроператоров. Об этом сообщил департамент международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края. Список приморских туркомпаний, вошедших в реестр, опубликован на сайте Ростуризма http://www.russiatourism.ru (в разделе законодательство).

Напомним, с 1 июня вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ". Несмотря на все заверения чиновников о том, что количество туроператоров практически не сократится, турбизнес страны понес потери. В отдельных регионах количество туроператоров уменьшилось вполовину. Что касается Приморья, то ранее 137 туристических компаний имели лицензию на данный вид деятельности. А так как в реестр вошли всего 73 компании, можно говорить о том, что и местный туристический бизнес понес частичные потери.

"С другой стороны, турист получает гарантию, что, если компания не выполнила своих обязательств по договору, он сможет взыскать с нее свои финансовые потери, - прокомментировали "ЗР" в одной из местных туристических компаний новые правила. "Говорить о том, что турист получит выгоду от страховки компании, не приходится. Если он недоволен качеством отдыха и хочет материальной компенсации, то для этого ему придется обратиться в суд, так как сами фирмы всегда считают, что предъявленные претензии необоснованы. Из 100 недовольных в суд пойдут единицы, и то только за тем, чтобы не взыскать деньги, а доказать, что турфирма была не права".

Однако чтобы ни говорили туроператоры, обязательное требование для включения в реестр - наличие финансовых гарантий, которые турфирмы должны предоставлять своим клиентам в случае непредвиденных ситуаций. Сумма страховки составляет пять миллионов рублей для туроператоров, работающих в сфере международного туризма (через год эта сумма будет повышена до 10 млн рублей), и 500 тысяч рублей - для внутреннего туристического рынка. Именно из этих денег турист получит компенсацию в том случае, если туроператор нарушит договорные обязательства. Информация о реестровом номере туроператора сейчас стала обязательным условием договора о предоставлении туристских услуг. Договор будет считаться незаключенным, если эта информация туристу не была предоставлена.

Есть еще один нюанс, который, по мнению экспертов рынка, не учел законодатель. Туристические фирмы, занимающиеся въездным туризмом, также обязаны страховаться. При этом не совсем понятно, кого они страхуют. Ведь они являются принимающий стороной и никакой ответственности перед туристами не несут, так как не они продают иностранцам туристический продукт.

Не внесенные в реестр фирмы не имеют права осуществлять деятельность в качестве туроператора. Вместе с тем компании, которые пока еще ожидают рассмотрения своих заявок для включения в реестр или только собираются подать документы, могут продолжать работу как турагенты. Для этого им необходимо привести документацию в соответствие с новыми требованиями, в противном случае они будут привлечены к административной и даже уголовной ответственности.