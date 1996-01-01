Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Турбизнес понес потери
73 приморские компании вошли в Единый федеральный реестр туроператоров. Об этом сообщил департамент международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края. Список приморских туркомпаний, вошедших в реестр, опубликован на сайте Ростуризма http://www.russiatourism.ru (в разделе законодательство).
Напомним, с 1 июня вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ". Несмотря на все заверения чиновников о том, что количество туроператоров практически не сократится, турбизнес страны понес потери. В отдельных регионах количество туроператоров уменьшилось вполовину. Что касается Приморья, то ранее 137 туристических компаний имели лицензию на данный вид деятельности. А так как в реестр вошли всего 73 компании, можно говорить о том, что и местный туристический бизнес понес частичные потери.
"С другой стороны, турист получает гарантию, что, если компания не выполнила своих обязательств по договору, он сможет взыскать с нее свои финансовые потери, - прокомментировали "ЗР" в одной из местных туристических компаний новые правила. "Говорить о том, что турист получит выгоду от страховки компании, не приходится. Если он недоволен качеством отдыха и хочет материальной компенсации, то для этого ему придется обратиться в суд, так как сами фирмы всегда считают, что предъявленные претензии необоснованы. Из 100 недовольных в суд пойдут единицы, и то только за тем, чтобы не взыскать деньги, а доказать, что турфирма была не права".
Однако чтобы ни говорили туроператоры, обязательное требование для включения в реестр - наличие финансовых гарантий, которые турфирмы должны предоставлять своим клиентам в случае непредвиденных ситуаций. Сумма страховки составляет пять миллионов рублей для туроператоров, работающих в сфере международного туризма (через год эта сумма будет повышена до 10 млн рублей), и 500 тысяч рублей - для внутреннего туристического рынка. Именно из этих денег турист получит компенсацию в том случае, если туроператор нарушит договорные обязательства. Информация о реестровом номере туроператора сейчас стала обязательным условием договора о предоставлении туристских услуг. Договор будет считаться незаключенным, если эта информация туристу не была предоставлена.
Есть еще один нюанс, который, по мнению экспертов рынка, не учел законодатель. Туристические фирмы, занимающиеся въездным туризмом, также обязаны страховаться. При этом не совсем понятно, кого они страхуют. Ведь они являются принимающий стороной и никакой ответственности перед туристами не несут, так как не они продают иностранцам туристический продукт.
Не внесенные в реестр фирмы не имеют права осуществлять деятельность в качестве туроператора. Вместе с тем компании, которые пока еще ожидают рассмотрения своих заявок для включения в реестр или только собираются подать документы, могут продолжать работу как турагенты. Для этого им необходимо привести документацию в соответствие с новыми требованиями, в противном случае они будут привлечены к административной и даже уголовной ответственности.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"