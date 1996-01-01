Отдохнуть взаймы?

Получить кредит для оплаты туристической поездки можно тремя способами. Приобрести путевку в кредит, взять обычный потребительский кредит и использовать его для покупки тура и оплаты дороги. Третий вариант - оформить кредитную карту.

Как выяснилось, специальных кредитных продуктов для приобретения тура в Приморском крае большая часть банков не предлагает. Финансовые условия по таким программам не отличаются от обычного потребительского кредитования. Да и спрос на спецпрограммы для туристов не особенно высок. И хотя, например, ПримСоцБанк сотрудничает с туристической компанией "Диалог народов" и Приморским агентством авиационных компаний, где можно приобрести туры и билеты в кредит, продуктов со "специальными названиями" он не предлагает.

У Импэксбанка есть целевая программа "Импэкс-Вояж", обеспечивающая покупку путевки в кредит. Суммы от 10 до 150 тыс. руб., сроки - от 3 до 12 месяцев, первоначальный взнос - от 0%. Правда, для того, чтобы работать по программе, банку необходимо заключить договоры о сотрудничестве с турфирмами, поскольку одно из условий кредита - "приобретение путевки в туристической фирме - партнере банка". Пока эти договоры находятся на рассмотрении.

Время - деньги

За какое время до даты отъезда нужно начать хлопотать о кредитных средствах? Специалисты единодушны - чем раньше, тем лучше.

Решение по выдаче кредитов, которые выдаются быстро, по упрощенной схеме и с минимумом документов, занимает не больше суток, а то и полчаса. При этом и проценты по ним выше, чем по кредитам, которые выдаются после тщательного изучения клиента. Таким образом банки пытаются компенсировать риски невозвратов, которые неизбежны при "скоринге".

Берем наличными

Для получения кредита заемщику достаточно иметь российское гражданство, постоянную прописку и трудовой стаж не менее года. Кредит предоставляется гражданам в возрасте от 18 до 55 лет - для женщин и до 60 лет - для мужчин. Как правило, максимальный срок кредита - 5 лет. Процентные ставки различны, но в основном в рублях они составляют 19% годовых, в иностранной валюте - 13%.

Минимальная и максимальная суммы кредита рассчитываются индивидуально, исходя из общего дохода супругов. Кредит на сумму до 60 тыс. руб. можно получить без обеспечения. По желанию заемщика деньги могут выдаваться в рублях, евро или долларах США.

ПримСоцБанк в начале мая запустил новый кредит "Браво", который может быть использован и для поездки в отпуск. Он выдается на срок от 3-х месяцев до 3-х лет. Процентная ставка 14%. Если сумма займа не очень большая (до 50 тыс. руб.), время рассмотрения заявки займет не более 30 минут, справки и поручители не потребуются.

При этом банк оговаривает и такое условие: "Новая система лояльности к клиентам позволяет увеличить возможную сумму кредита и уменьшить размер комиссий, если у клиента положительная кредитная история", - подчеркнула Елена САВИНА, старший специалист управления розничного бизнеса ОАО СКБ "ПримСоцБанк".

По нашей просьбе специалист Приморского филиала КБ "Далькомбанк" рассчитал сумму ежемесячного платежа при сумме кредита $1500, - это средняя стоимость турпутевки для одного человека, включая дорогу.В расчетах использованы цены и условия банка, действительные на конец мая 2007 г.

По курсу ЦБ на 22 мая 2007 г. сумма $1500 в пересчете на рубли составляла 38758 руб. 20 коп. Допустим, клиент берет кредит на срок 12 месяцев. Тогда ему будут предложены такие условия: 14% годовых в рублях и 0,5% ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета. Ежемесячный платеж погашения в среднем составит 3600 руб. Если рассматривать условия по кредиту на тот же срок в долларах США (13% годовых и 0,5% ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета), платеж составит в среднем $140.

Если брать тот же кредит на срок 24 месяца, ежемесячный платеж получается заметно меньше, но при этом процент и комиссия за ведение ссудного счета - больше. Условия в рублях - 16% годовых и 0,6% ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета. Ежемесячный платеж при таких условиях - 2150 руб. Если брать ту же сумму, на тот же срок, но в долларах, кредит будет стоить 15% годовых плюс 0,6% ежемесячной комиссии. И средний ежемесячный платеж - $82. Специалисты Восточного Экспресс банка считают, что из всех предложений этого банка для такой цели, как туристическая поездка, лучше всего подходят "Кредит один процент" и "Паспорт кредит". Условия по первому: сумма от 3 до 100 тыс. руб., срок кредитования до 1 года, ставка 12%. "Паспорт кредит" предусматривает такие же суммы займа - от 3 до 100 тыс. руб., но срок возврата кредита заметно больше - от 23 месяцев до 5 лет. Больше и ставка - 20% (для клиентов, которые берут кредит повторно и имеют положительную кредитную историю, ставка составит 16%).

Оформляем карту

По общему мнению специалистов, которое выразил управляющий филиалом ВТБ во Владивостоке Алексей СОЛОДУШКО, кредиты наличными постепенно будут вытесняться пластиковыми картами различных платежных систем с лимитами кредитования.

Действительно, кредитная карта - универсальное средство платежа. Оплатить можно не только саму поездку, но и все расходы, которые вам предстоят (в рамках кредитного лимита).

"В ПримСоцБанке клиент может оформить кредитную карту в рамках программы "Удобный кредит" с лимитом до 100 тыс. руб., без справок и поручителей. Это очень удобно - нет необходимости перевозить наличные деньги, достаточно взять с собой карту", - отметила Елена Савина.

Кредитные карты можно рассматривать как разновидность банковского кредита. Важное преимущество кредитной карты - льготный период, когда на задолженность по ней не начисляются проценты. Такой период может составлять до 60 дней. В расходы по оформлению карт входят: годовое обслуживание - $20-150 (зависит от типа карты), комиссия за снятие средств - 0,5-4% от снимаемой суммы и процентная ставка в пределах от 12 до 23% годовых. Средний лимит по кредитной карте составляет обычно 30-60 тыс. руб.