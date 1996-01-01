В круиз на аквабайке

"Полицейской академии" на зависть

С аквабайками россияне познакомились, как ни странно, еще во времена СССР. Правда, это было виртуальное знакомство: в конце 80-х видеосалоны крутили одну из многочисленных серий "Полицейской академии", в которой герои преследовали преступников на водных мотоциклах.

С тех пор прошло немало времени и диковинные заморские аппараты появились и у нас. Некоторое время аквабайки, как и сотовые телефоны, были не каждому доступной дорогой игрушкой, однако теперь этот вид транспорта по карману практически всем желающим. На пляжах санаториев и курортных зон появились пункты проката, где за небольшую плату можно арендовать водный мотоцикл и вдоволь покататься на нем в прибрежных водах. А для многих аквабайк стал не просто временным развлечением, но постоянным хобби, причем количество таких людей растет.

Южное побережье Приморья - раздолье для аквабайкеров. Большие площади достаточно удобных акваторий позволяют не только гонять на водном мотоцикле перед пляжем, но и совершать длительные вояжи вдоль побережья, пересекать заливы, ездить на острова, посещать отдаленные бухты. В модельном ряду производителей гидроциклов есть машины, специально предназначенные для длительных путешествий. По своему назначению они чем-то напоминают чопперы из мира двухколесной техники. И многие поклонники водного туризма нынче стремятся обзавестись собственным аквабайком, на котором можно совершать захватывающие круизы.

Арифметика импорта

Близкое соседство с Японией позволяет дальневосточникам, как и в случае с автомобильной техникой, привозить подержанные гидроциклы из-за моря по вполне приемлемым ценам, тем более что в тройке самых известных производителей водных мотоциклов двое японских. Это "Ямаха" и "Кавасаки". А самой продвинутой маркой в аквабайкостроении считается американская "Си-Ду". Она также представлена на вторичном японском рынке, соответственно есть в продаже и у нас.

Подобно автомобилю, стоимость водного мотоцикла сильно зависит от размеров, мощности двигателя и года выпуска. "Свежие" навороченные модели 2002 - 2005 годов могут стоить более $10 тыс., а древние машины начала 90-х - 1,5-2 тысячи долларов. Везут их из Японии, как правило, фирмы, специализирующиеся на мототехнике: у них есть контакты с продавцами гидроциклов б/у. На обычных же автостоянках в портовых городах Японии аквабайков, как правило нет, и желающим приобрести такой аппарат надо быть готовым к поискам либо заранее связываться с японским контрагентом и договориться о содействии.

Как и автомобилей, популярность аквабайков растет вместе с кубатурой двигателя. Наши соотечественники предпочитают большие мощные машины с объемами 1000 - 1500 куб.см. Их не пугает даже большая пошлина. К примеру, если за "Кавасаки" 1999 года с двигателем 750 кубов нужно приготовить около $1500, то за полуторалитровую "Ямаху" 2002 года просят уже не меньше $3000.

Расчет пошлины - один из самых болезненных вопросов при ввозе подержанного гидроцикла. Для них таможня создала аналогичный автомобильному мини-каталог, однако в свободном обращении этих данных нет, и даже таможенные брокеры не готовы сходу произвести вычисления. Отсюда вытекают риски, которые впоследствии могут закладываться продавцами аквабайков в конечную цену.

При выборе водного мотоцикла на рынке нужно четко представлять себе, как он будет в дальнейшем использоваться. Для катания в прибрежной зоне совсем необязателен "круизный пароход". Водный "чоппер" также непригоден для трюков и соревнований. Для таких целей следует обратить внимание на "стоячие" модели. Но ими еще нужно уметь управлять. Освоить "сидячий" гидроцикл не в пример проще, и именно поэтому такие машины составляют большинство на рынке.

Собственный водный мотоцикл требует места на лодочной станции либо наличия средства доставки его к воде. Обычно их транспортируют на специальных прицепах, которые привозят из Японии вместе с аквабайком и за которые на таможне нужно заплатить отдельную пошлину. Если в таможенных документах прицеп не задекларирован, то с вероятностью 99,9% он будет украден на складе временного хранения.

Кстати

До недавнего времени пользоваться гидроциклом можно было свободно, однако теперь эта техника требует регистрации в ГИМС, а аквабайкер обязан получить удостоверение на право управления маломерным судном. Как это нововведение отразится на индустрии проката гидроциклов, пока неясно, но формально любого отдыхающего, гоняющего вдоль пляжа на арендованном водном мотоцикле, инспекция может привлечь к ответственности.