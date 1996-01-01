На Попове не любят "диких" туристов

- Правда ли, что в этом году со всех туристов, выезжающих на Попова отдохнуть, будут брать "экологический сбор"? И если так, то сколько и на что пойдут эти деньги?

На вопрос отвечает глава администрации островов Попова и Рейнеке Олег НОСКОВ:

- На наши острова едут отдыхать со всего Дальнего Востока. Остров от такого нашествия туристов не получает ни копейки. Необходимо бороться с "диким" туризмом! Нужно придать Попову статус закрытого острова, но это подразумевает создание природного или национального парка. Институт биологии моря уже готовит соответствующее обращение к губернатору края для сохранения лесов и краснокнижных растений. В пределах Москвы есть национальный парк "Лосиный остров", почему бы Владивостоку не обзавестись таким же?"

Но процесс этот долгий, так что летом-2007 обойдемся без экологического сбора. Однако местные жители полны решимости идти до конца, и вот почему. На Попова 10 баз отдыха, казалось бы, плата за аренду должна идти на поддержание инфраструктуры. Но островная земля распределена между несколькими владельцами - администрацией края ( бухта Пограничная), Владивостокским лесхозом, ТОФом, Дальневосточным морским заповедником, ДВО РАН и собственно островом. За последним - кусок земли в поселке Рыбозавод и на Старке. В прошлом году Старк сдали в аренду на пять лет. Но основное недовольство островитян вызывают "дикие" туристы: последняя проверка добровольного экологического отряда показала - в лесах Попова около 50 кубометров пластиковых пакетов, бутылок и консервных банок. Лес попорчен рубками. "И лесники не будут заниматься уборкой. Им за это денег не платят, мы обратились в краевую администрацию с просьбой создать особую муниципальную структуру по очистке лесов острова, - объяснил свою позицию Носков. - Таким образом, появится еще несколько рабочих мест для жителей, а в лесах будет значительно чище. Кстати, экологический сбор можно было бы частично направлять на эти цели".