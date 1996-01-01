Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Попове не любят "диких" туристов
- Правда ли, что в этом году со всех туристов, выезжающих на Попова отдохнуть, будут брать "экологический сбор"? И если так, то сколько и на что пойдут эти деньги?
На вопрос отвечает глава администрации островов Попова и Рейнеке Олег НОСКОВ:
- На наши острова едут отдыхать со всего Дальнего Востока. Остров от такого нашествия туристов не получает ни копейки. Необходимо бороться с "диким" туризмом! Нужно придать Попову статус закрытого острова, но это подразумевает создание природного или национального парка. Институт биологии моря уже готовит соответствующее обращение к губернатору края для сохранения лесов и краснокнижных растений. В пределах Москвы есть национальный парк "Лосиный остров", почему бы Владивостоку не обзавестись таким же?"
Но процесс этот долгий, так что летом-2007 обойдемся без экологического сбора. Однако местные жители полны решимости идти до конца, и вот почему. На Попова 10 баз отдыха, казалось бы, плата за аренду должна идти на поддержание инфраструктуры. Но островная земля распределена между несколькими владельцами - администрацией края ( бухта Пограничная), Владивостокским лесхозом, ТОФом, Дальневосточным морским заповедником, ДВО РАН и собственно островом. За последним - кусок земли в поселке Рыбозавод и на Старке. В прошлом году Старк сдали в аренду на пять лет. Но основное недовольство островитян вызывают "дикие" туристы: последняя проверка добровольного экологического отряда показала - в лесах Попова около 50 кубометров пластиковых пакетов, бутылок и консервных банок. Лес попорчен рубками. "И лесники не будут заниматься уборкой. Им за это денег не платят, мы обратились в краевую администрацию с просьбой создать особую муниципальную структуру по очистке лесов острова, - объяснил свою позицию Носков. - Таким образом, появится еще несколько рабочих мест для жителей, а в лесах будет значительно чище. Кстати, экологический сбор можно было бы частично направлять на эти цели".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- Что будет с ценами на топливо до конца года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"