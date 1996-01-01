Сколько стоит море во Владивостоке?

Такой теплый июнь для приморцев - настоящий подарок. И, конечно, все хотят им воспользоваться. Температура воды уже держится на уровне 20 градусов.

Люди едут на пляжи, речки и озера, которыми изобилует наш край, - ловят рыбу, варят уху, жарят шашлыки.

Конечно, самые популярные пляжи - в черте города - на Санаторной, Седанке и Шаморе. Седанка, хоть и остается популярной из-за своей близости к городу, становится все более непривлекательной. Грязное море и разбросанный повсюду мусор портят настроение. Пляжи на Санаторной оборудованы раздевалками, душем, навесами и шезлонгами. Кстати, если хотите попасть на закрытый пляж, вам следует запастись санкнижкой либо заплатить за вход 50 рублей. Это помимо 50 рублей за стоянку. На Шаморе с вас потребуют только оплату стоянки - 100 рублей с автомобиля, сообщает Шамора.info.