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Отдых в Находке - не только на пляже
Участники и гости прошедшей недавно в Благовещенске 30-й юбилейной Амурской универсальной выставки, в которой приняли участие и представители отдела туризма администрации Находки, подтвердили общеизвестное: пляжи в Находкинском городском округе - одни из лучших на Дальнем Востоке. И дело не только в уникальных природных ландшафтах, но и в создании условий для полноценного отдыха у моря.
Как сообщила начальник отдела по развитию туризма администрации города Надежда МАЛИК, в нынешнем сезоне на территории Находскинского округа - 25 обслуживаемых пляжных зон площадью от 0,5 га до 12 га, закрепленных за находкинскими предпринимателями. К обустроенным к прошлому году 20 территориям отдыха прибавились еще пять, одна во Врангеле и четыре в Ливадии.
Работа предпринимателей строится в соответствии с программой "Развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территориях морского побережья Находкинского городского округа", разработанной администрацией и утвержденной в 2006 году решением городской думы. Документ включает в себя два основных направления: требования к обустройству мест массового пляжного отдыха и созданию необходимых условий. В перечне требований - пять теневых навесов, душевая, две кабинки для переодевания, шесть урн, два контейнера для сбора мусора, два биотуалета и на каждые сто метров пляжа - пять буйков для ограждения зоны купания на каждый гектар рекреационной зоны.
Сегодня готовность пляжей к официальному открытию, намеченному традиционно на 1 июля, проверяет межведомственная комиссия. Кроме Находки, ее представители совместно с работниками отдела по туризму администрации выезжают во Врангель и Ливадию по графику, утвержденному главой города.
Отдыхающие на находкинских пляжах в этом году будут иметь возможность не только загорать у моря. Желающие смогут побывать на знаменитом острове Лисий, посмотреть на Ворошиловские водопады в поселке Лозовый, поучаствовать в сплаве по реке Кема. Уникальные конные прогулки на Золотую гору, к Находкинскому бастиону, а также маршруты для экстремалов предлагает конно-спортивный клуб "Тунгус". Кроме того, отпускники смогут заказать автобус прямо на пляже и оттуда отправиться в Сергеевку, Владивосток и Арсеньев.
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