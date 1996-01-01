Продавцы жилья надеются на возвращение спроса

Московский рынок вторичного жилья подготовился к летним месяцам: впервые за 2007 г. аналитики отмечают снижение объема квартир, выставленных на продажу. С одной стороны, покупатели ждут того счастливого момента, когда метры можно будет приобрести за бесценок, с другой - продавцы затаились в ожидании повышенного спроса на квартиры, который рано или поздно должен наступить.

Большинство аналитиков связывают это затишье с сезонностью рынка и ждут, что к сентябрю активность восстановится. При этом они тактично умалчивают о том, что в течение всего года рынок недвижимости не был избалован повышенным интересом.

В мае нынешнего года объем предложений на вторичном рынке жилья пошел на убыль, отмечают аналитики консалтингового центра холдинга "МИЭЛЬ". Также продолжила падать и средняя стоимость квадратного метра в Москве: по разным оценкам, она составляет от 4433 до 4777 долл. Таким образом, с начала года уровень средних цен, по данным аналитиков "МИЭЛЬ", снизился на 1,1%. При этом если в начале года цены еще продолжали расти инерционно, вслед за ажиотажным спросом 2006 г., то уже апрель и май показали явное снижение интереса к переоцененному жилью.

Эксперты называют рынок недвижимости замороженным и отмечают, что покупатели не спешат приобретать жилье, ожидая дальнейшего падения цен. А низкую активность продавцов подтверждает сокращение доли квартир, впервые выставленных на продажу, на 19,1%, до 31,9% от общего объема, сообщает РБК daily.

Игра с ценами на жилье заканчивается

Оптимизму столичных риелторов можно позавидовать. Они надеются на то, что московское жилье вот-вот снова резко обретет повышенный спрос и повышенное предложение и они снова окажутся при большом и нужном деле.

Однако кто внимательно следит за рынком недвижимости, мог обратить внимание на то, что доходность вложений в этот актив стала для Москвы отрицательной. Компании и отдельные предприниматели, которые ранее покупкой квартир и прочей недвижимости фиксировали полученный доход, с начала этого года оказались перед выбором: или продолжать покупать объекты недвижимости, рискуя на них "пролететь", или найти более интересное применение заработанным деньгам, чтобы они продолжали ковать деньги. Например, инвестировать их в какие-то проекты, сулящие приличную прибыль.

Иностранный капитал только что продемонстрировал, что почуял на просторах России работу для себя, подписав на деловом форуме в Санкт-Петербурге договора намерений не на $3 млрд, а на все $40 млрд. Это показатель того, что и отечественному сообществу предпринимателей надо думать не о "замораживании" своих средств в объектах недвижимости, а о развитии бизнеса. Оставаться со скупленными квартирами на руках становится довольно рискованно, потому что пройдена последняя "точка" - наша недвижимость по ценам стала превосходить иностранную. Взять, например, очередной рекорд, когда офисное здание "ЮКОСа" ушло по цене, которая и не снилась другим деловым мировым центрам в Лондоне, Нью-Йорке и пр. - более чем по $100 тыс. за 1 кв. метр.

Недавно на глаза попалась табличка о росте цен на жилье в крупнейших городах России. Кроме Москвы в "минусе" с начала года оказался и Санкт- Петербург. Однако "периферия" давала рост. И это естественно. Для рынка недвижимости характерна инерционность. И на окраины страны московское падение цен придет чуть попозже. Скорее всего - к концу года. Замечу, что это очень удачный момент для того, чтобы нынешний президент мог передать страну своему преемнику с положительным результатом - "рынок жилья стабилизировался". Кстати, высокие московские чиновники, связанные со строительством, уже не раз с начала года заявляли, что, по их мнению, рост цен на жилье возобновится, скорее всего, только в начале следующего года.

А возобновится ли? И - как скоро? Зарубежный рынок недвижимости, в т.ч. американский, вот уже несколько лет ждет, что должен лопнуть "ценовой пузырь". Видные экономисты подтверждают это своими выкладками и прогнозами. Недавно за очень недобрый знак было принято снижение количества сделок с начала этого года в США.

Говорить лишний раз о том, что рынки недвижимости России и других стран "пересекаются", излишне. Часть граждан России уже "проголосовала ногами", покупая себе квартиры и др. объекты недвижимости в других странах. Так, для дальневосточников становится привлекателен рынок жилья в Китае. Когда цены на квартиры в сопредельных с Хабаровском и Владивостоком китайских городах примерно такого же уровня в 2-4 раза ниже, это заставляет задумываться: а не купить ли там, если на квартиру в своем Отечестве не хватает?

Ценовые позывы

Конечно, рынок жилья во Владивостоке с начала года показал, что у него еще остались "позывы" ценового роста. Но этот рост к лету оказался на исходе. Специалисты, отслеживающие ситуацию на нем, констатируют, что и продавцы, и покупатели проявляют снижающуюся активность. Обе стороны недовольны друг другом. Покупатели, находящиеся в оцепенении от цен, вдруг начинают "прозревать" и видеть, что по сравнению с Москвой их здесь пытаются "лохануть". А продавцы еще надеются сбыть свой товар подороже. Наиболее верным и для тех и для других представляется переждать мутный период.

Однако сделки идут. Все равно кому-то надо продать, а кому-то - купить квартиру, и приходится находить компромиссную сумму. Но в общегородском прайсе квартир, который покупатели сегодня прочесывают от корки до корки, они с удивлением встречают предложения, которые держатся по 2-3 года.

Наши риэлтеры почему-то настроены довольно оптимистично - мол, товар, которым они оперируют, будет всегда, и всегда будет в цене. Мимо них покупатели и продавцы не проскочат. Для них цена имеет прикладное значение, поскольку в любом случае без заработка они не останутся. Вознаграждение имеет договорную основу, и договориться, чтобы не упустить свою выгоду, им всегда можно. Другое дело, что им приходится все более искусно работать с клиентами, чтобы соблазнить их сделками.

Главный парадокс рынка жилья как во Владивостоке, так и в других средних и крупных российских городах, в том, что какая бы активность на нем ни была и какие бы цены на нем ни резвились, он еще порядка 3-5 лет будет оставаться крайне невыгодным для покупателя. Этот рынок уже прошел "верхнюю точку", за которой продавцам и посредникам, чтобы продать свой товар, надо уже "вкалывать", а не подбирать легкие деньги с очевидных сделок. Но покупатель, во-первых, становится уже не тот по своему составу. Во-вторых, он без денег. И даже в какой-то степени уже "ипотечный должник", попавший в кабалу банков на чуть ли не всю свою трудовую биографию.

Риелторы играют с ценами, но цены их же ставят в тупик. Складывается впечатление, что они сами не понимают того, на что ставить. Решение вопроса жилья в национальном масштабе невозможно без определенного обвала цен на рынке. Инициатива этого обвала должна идти от самого рынка жилья. Он должен в меньшей степени зарабатывать на высокой цене, а в большей степени - на количестве построенных и продаваемых "квадратов".