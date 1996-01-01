Туристическая зачистка

С 1 июня 2007 г. вступил в силу закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ". В Хабаровском крае из более чем 200 компаний в реестр Федерального агентства по туризму вошли только 65 туристических компаний. Из внесенных в реестр компаний 7 работают на внутренних направлениях, остальные - на международных и внутренних направлениях.

- Остальные компании, видимо, не смогли заслужить доверия ни банка, ни страховой компании, - считает начальник управления по туризму министерства экономического развития Хабаровского края Виталий СЕЛЮКОВ. - Возможно, им не удалось доказать свою работоспособность, подтвердить нормальную туристскую историю и прозрачность бухгалтерии. К тому же в реестр вошли операторы, но ведь есть еще и агенты. Если компания не стала оператором, то она может осуществлять деятельность как агент, в соответствии с законом №12. Но должна продавать исключительно туристический продукт туроператора под определенные проценты.

Напомним суть изменений в федеральное законодательство: туроператор имеет право работать лишь при наличии у него договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами либо банковской гарантии. Эти финансовые обеспечения должны гарантировать туристу, что в случае нарушения туроператором условий договора ему вернут уплаченные деньги.

"Эти поправки "вымоют" из туриндустрии нерадивые компании, которые нарушают свои обязательства по уровню и качеству предлагаемых услуг", - считает Виталий Селюков.

Досье В соответствии с законом с 1 июня 2007 г. и до 1 июня 2008 г. размер финансового обеспечения должен быть не менее 5 млн руб. для операторов, осуществляющих деятельность в сфере международного туризма, 500 тыс. руб. - для туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, а также 5 млн руб. - для туроператоров, работающих в сфере как внутреннего, так и международного туризма. С 1 июля 2008 г. размер обеспечения будет изменен.

В СМИ растиражировалась информация о том, что в связи с этими изменениями в законе цены на путевки вырастут на 15, 20 или 50%. "Это абсолютно неверно, - объясняет Виталий Селюков. - Самый простой расчет показывает, что стоимость финансовых гарантий настолько мала, что стоимость турпутевки увеличится минимально. Ведь если компания, которая работает на международном направлении, получила финансовую гарантию с 5 млн руб. под 1% годовых, то она в год должна заплатить 50 тыс. руб., то есть в месяц выходит 4 800 руб. И если эта турфирма направляет, допустим, около 20 человек в месяц, то выходит всего около 240 руб. на путевку сверху. Многие наши компании работают в китайском направлении, у них проходит более 100 туристов в месяц. При таком количестве людей на турпутевку падают совсем уж копейки. А если же компания работает в элитном направлении, например, организует поездки в Европу, то эти 240 руб. и вовсе мизерная сумма".

- Эти поправки никак не скажутся на нашем бизнесе, - считает гендиректор ЗАО "Бизнес-мозаика" Ирина КУЛЬЧИНСКАЯ. - А вот стоимость путевки увеличится однозначно. Поскольку часть расходов сейчас возлагается на турфирму. Например, в случае болезни турист может сделать для себя безболезненный возврат, но ясно, что для контрагентов турфирм его болезнь не является основанием к 100%-ному возврату денег. Эти же расходы надо за счет чего-то покрывать. Поэтому утверждать, что сумма страхового сбора не столь велика, не совсем верно. Фирмы поставлены в такие условия, что им сейчас придется ломать голову над тем, как покрывать свои расходы в подобных случаях. Сложно сказать, на сколько поднимется цена путевки. Наверное, каждая фирма степень финансовых рисков для себя будет определять самостоятельно. Но думаю, что цены вырастут на 500-1000 руб.".

Эксперты, опрошенные "ЗР", также не исключают рост потребительского экстремизма - увеличения исков от "профессиональных" туристов. Дело в том, что страховым случаем, согласно принятым поправкам, является неисполнение оператором условий по договору. "Туркомпаниям придется очень серьезно подходить к формированию своего продукта, к его рекламе", - подытоживает Виталий Селюков.

В Приморье потерь меньше

73 из 143 приморских компаний вошли в Единый федеральный реестр туроператоров. Об этом сообщил департамент международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края.

Список приморских туркомпаний, вошедших в реестр, опубликован на сайте Ростуризма http://www.russiatourism.ru (в разделе законодательство).