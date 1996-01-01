Покупатель распробовал кухни "made in Уссурийск"

ОАО "Уссурийскмебель" стабильно производит продукцию на 4-4,5 млн руб. в месяц. И как считает генеральный директор Наталья ЯКОВЛЕВА, без проблем может увеличить выпуск, если торговля мебельной продукцией пойдет живее.

Сейчас Уссурийская мебельная фабрика выпускает под заказ корпусную, офисную и детскую мебель. Но основная ее продукция - это кухонные наборы. Они хорошо знакомы приморцам - это "Аксинья", "Аленушка", "Трапеза".

Переход на модульную систему позволяет покупателям этих наборов собирать кухни любого размера и различных компановок, их сейчас насчитывается около ста. Кроме того, итальянское оборудование, на котором работает предприятие, позволяет делать любые оригинальные кухни, вплоть до сделанных по индивидуальным заказам.

На прошедшей недавно в Хабаровске международной выставке по деревообработке, продукция Уссурийской фабрики была отмечена золотой медалью и двумя дипломами.

Основная задача фабрики на сегодняшний день - расширение рынков сбыта. Сейчас мебель из Уссурийска поставляется в Хабаровский край и Магаданскую область, а также по всему Приморскому краю (Уссурийск, Лесозаводск, Арсеньев, с. Чугуевка и т.д.). Не так давно уссурийцы открыли для себя и владивостокский рынок - мебель от "Уссурийской мебельной фабрики" появилась в салоне ТЦ "Виктория" на Второй Речке во Владивостоке.