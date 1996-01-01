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Китайцы построят город для россиян

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Суйфэньхэ приступили к строительству "Города китайско-российской дружбы". Закрытый район для проживания иностранцев площадью около 100 тыс. кв. м расположится к югу от моста Синьхуанцзе.

В закрытом районе построят невысокие загородные виллы (по некоторым данным, стоимость квадратного метра составит приблизительно $300-350!), медицинский центр, детский развлекательный комплекс, детский сад, небольшие торговые центры и супермаркеты, сельскохозяйственный рынок. Территорию облагородят новым парком в европейском стиле. План застройки рассмотрен и утвержден правительством г. Суйфэньхэ, за реализацию проекта отвечает городской комитет по экономическому развитию и реформам. Китайская сторона также готова рассмотреть предложения о сотрудничестве со стороны иностранных инвесторов, земля в аренду в "Городе российско-китайской дружбы" сдается сроком на 70 лет.

Как стало известно ДДГ "ЗР", правительство Суйфэньхэ постарается создать для гостей из России "максимально комфортные условия". Китайцы гарантируют иностранцам лояльное отношение со стороны мэрии. Россияне могут приобретать и арендовать недвижимость для проживания, а также для ведения бизнеса. В закрытом районе приветствуется создание торговых представительств. Для реализации особо интересных предложений мэрия Суйфэньхэ бесплатно предоставит офисные помещения. Кроме того, иностранцам, проживающим в "Городе китайско-российской дружбы", выдадут особые ВИП-удостоверения, при наличии которых на КПП провинции Хейлунцзян с китайской стороны будет обеспечен таможенный "зеленый коридор". Держатели ВИП-удостоверений в общественном транспорте могут кататься бесплатно, а иностранцы с личными автомобилями - безвозмездно пользоваться платными муниципальными дорогами. Им же предоставят 50%-ную скидку на медицинское обслуживание в Городской народной больнице и Больнице китайской народной медицины, а детей иностранцев будут бесплатно обучать в муниципальных школах.

Закрытый город для ВИП-иностранцев, согласно плану, огородят от основной части города и снабдят полицейским пунктом для обеспечения безопасности проживающих. Необходимость в дополнительных мерах охраны возникла потому, что первое время городок для иностранцев будет соседствовать с китайскими халупами. При строительстве моста дружбы Синьхуанцзе квартиры предоставили лишь тем жителям бараков, чьи дома располагались непосредственно под ним.

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