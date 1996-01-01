Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайцы построят город для россиян
В Суйфэньхэ приступили к строительству "Города китайско-российской дружбы". Закрытый район для проживания иностранцев площадью около 100 тыс. кв. м расположится к югу от моста Синьхуанцзе.
В закрытом районе построят невысокие загородные виллы (по некоторым данным, стоимость квадратного метра составит приблизительно $300-350!), медицинский центр, детский развлекательный комплекс, детский сад, небольшие торговые центры и супермаркеты, сельскохозяйственный рынок. Территорию облагородят новым парком в европейском стиле. План застройки рассмотрен и утвержден правительством г. Суйфэньхэ, за реализацию проекта отвечает городской комитет по экономическому развитию и реформам. Китайская сторона также готова рассмотреть предложения о сотрудничестве со стороны иностранных инвесторов, земля в аренду в "Городе российско-китайской дружбы" сдается сроком на 70 лет.
Как стало известно ДДГ "ЗР", правительство Суйфэньхэ постарается создать для гостей из России "максимально комфортные условия". Китайцы гарантируют иностранцам лояльное отношение со стороны мэрии. Россияне могут приобретать и арендовать недвижимость для проживания, а также для ведения бизнеса. В закрытом районе приветствуется создание торговых представительств. Для реализации особо интересных предложений мэрия Суйфэньхэ бесплатно предоставит офисные помещения. Кроме того, иностранцам, проживающим в "Городе китайско-российской дружбы", выдадут особые ВИП-удостоверения, при наличии которых на КПП провинции Хейлунцзян с китайской стороны будет обеспечен таможенный "зеленый коридор". Держатели ВИП-удостоверений в общественном транспорте могут кататься бесплатно, а иностранцы с личными автомобилями - безвозмездно пользоваться платными муниципальными дорогами. Им же предоставят 50%-ную скидку на медицинское обслуживание в Городской народной больнице и Больнице китайской народной медицины, а детей иностранцев будут бесплатно обучать в муниципальных школах.
Закрытый город для ВИП-иностранцев, согласно плану, огородят от основной части города и снабдят полицейским пунктом для обеспечения безопасности проживающих. Необходимость в дополнительных мерах охраны возникла потому, что первое время городок для иностранцев будет соседствовать с китайскими халупами. При строительстве моста дружбы Синьхуанцзе квартиры предоставили лишь тем жителям бараков, чьи дома располагались непосредственно под ним.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть